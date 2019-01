La Hyre refait l’éloge de nos concitoyens (bobos d’aéroports en partance pour Seychelles) et de nos chinois préférés

Et je vous passe l’impression à chaque retour en France de la rencontre avec mes con-citoilliens dans l’aéroport… une gueule de con froncée au regard inquisiteur et le sourire narquois de ricain colonisateur mâtinée de bons sentiments condescendants pour les bons sauvages étrangers : ça parle français…

Les seuls chinois que j’ai vu avec une tête de con, mal-élevés et non respectueux c’étaient les chinois froncés qui étaient revenus au bled…

Non ce pays est désolant, même la Chine m’a laissé une bonne impression pourtant je m’attendais aux fourmis rouges…

La bas malgré la modernité ravageuse, et c’est une spécificité soviétique, la tradition et l’identité sont des valeurs essentielles…

Des classes de 40-50 enfants un silence respectueux, des cours magistraux des professeurs jeunes et professionnels avec des grands écrans tactiles et des moyens modernes, en extra scolaire ? Danse traditionnelle, chorale et chants traditionnels, échecs et jeux de réflexions chinois, calligraphie et modelage. J’ai parlé anglais avec des gamins de 6 ans qui comprenaient ce qu’ils me demandaient dans une langue qui leur est totalement étrangère.

Un réfectoire de 1200 gamins où tout se passe dans une ambiance conviviale et gaie, dans un pensionnat ! Jamais vu ça. On est cuits.