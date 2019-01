La présentation de nos énergumènes fonctionnaires du Louvre ;

« Les trois divinités majeures de la ville sont représentées sous l’aspect de soldats romains.

Baal, qualifié de « Seigneur du ciel » ou « Chevaucheur des nuées » paraît entre le dieu-lune Aglibôl à sa droite et le dieu-soleil Malkbêl à sa gauche (Le Louvre). »

Autres commentaires autrement plus érudits et complets :

« La triade palmyrénienne sacrée de Baalshamin – Aglibôl – Malakbêl.

Pour certains auteur, il s’agit de la triade : Bêl – Aglibôl – Yarhibôl.

Au centre du relief culturel, le dieu suprême Baalshamin (ou Bêl) à sa droite le dieu-lune, Aglibôl et à sa gauche,

le dieu-soleil Malakbêl (ou Yarhibôl).



Les trois divinités sont représentées en habits militaires romains, tunique de lin, cuirasse à lambrequins, chlamyde retenu par une fibule et un glaive. Baalshamin porte aussi un pantalon et sur la tête une coiffe cylindrique entourée d’une bande flottante. Le but de la représentation des dieux en tenue militaire était de rassurer les Palmyréniens en leur montrant les divinités comme étant prêtes à les défendre contre les menaces et les agressions étrangères.

1e moitié du 1e siècle ap.J.-C. Sanctuaire Palmyrénien – Syrie – Musée du Louvre – Paris – France »

Notre remarquable site ajoute sur le dieu Baalchamin (que nous devrions adorer au lieu de nous égorger ou de nous faire remplacer…

Baalshamin (Baalshamîn – Ba’lchamin – Baalchamin – Ba’al shamîn – Beêlshamên – بعل شمين ـ بعلشمين ) :

Il s’agit d’une divinité syrienne, son non signifie » maître des cieux » ou » le seigneur céleste « , le maître du monde et de l’éternité. Il a presque les mêmes attributs du dieu Bêl, et il peut être confondu avec lui, et quand on le représente avec les autres divinités, il occupe la deuxième place après Bêl. On le montre en tenu militaire ou sous forme d’un aigle déployant ses ailes. Parmi ces symboles on trouve les épis de blé car il s’agit du dieu de la fertilité, de la pluie fertilisante, de l’orage et de la tempête ; maître des récoltes. Il possède en lui les caractéristiques et attributs du dieu syrien de la fertilité, de l’orage et la pluie, Hadad.

Baalshamîn fut universellement honoré dans la Syrie intérieure et au nord de l’Arabie ; un sanctuaire lui fut dédié à Pétra. Comme Bêl, il peut être assimilé à Zeus ou à Jupiter.