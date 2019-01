Emploi américain et prolétarisation : le point de vue de Paul Craig Roberts

Le dernier rapport sur l’emploi est une autre fiction

Il n’y a pas eu 312 000 nouveaux emplois créés en décembre.

Ça ne fait rien. Et où le Bureau of Labor Statistics nous dit-il que les emplois sont ?

Les soins de santé et l’assistance sociale ainsi que les loisirs et l’hôtellerie représentent 36% des nouveaux emplois, avec 40 000 nouvelles serveuses et barmans. Le commerce de détail (possible puisque décembre est le mois de Noël) et les services administratifs et de gestion des déchets représentent 16%. Plus de la moitié des nouveaux emplois sont concentrés dans les secteurs à bas salaire et à temps partiel.

Qu’en est-il des emplois que les personnes qui vont à l’université s’attendent à obtenir? Beaucoup de MBA sont attribués. Qu’en est-il de leurs perspectives? En décembre, 400 personnes ont été embauchées pour la gestion de sociétés et d’entreprises. Qu’en est-il des avocats? L’emploi dans les services juridiques a diminué de 600 emplois. 1 400 personnes ont trouvé un emploi dans les services d’architecture et d’ingénierie. 2 200 en conception de systèmes informatiques et services connexes. Ces catégories d’emplois représentent 1% des nouveaux emplois.

Vous obtenez l’image. Même si les emplois revendiqués par le BLS existent bel et bien, ils ne sont pas du genre à favoriser la mobilité ascendante et à encourager les dépenses de consommation. Aujourd’hui, à court de revenus discrétionnaires, la plupart des Américains doivent se servir de la dette pour financer leurs dépenses. Une économie basée sur la dette est une économie financiarisée.