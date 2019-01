Lés élites devenues folles et hostiles : le Green New Deal par Zerohedge et Philippe Grasset. Donald, prends garde : pour sauver le climat il faut tuer les humains… Dette, inefficacité, dictature… La tyrannie selon Gaïa. Si seulement Tolkien avait gagné (ici le livre Nicolas Bonnal édité en Russie)…

https://www.zerohedge.com/news/2019-01-07/5-things-ocasio-cortez-doesnt-want-you-know-about-her-green-new-deal

http://www.dedefensa.org/article/socialisme-vertmade-in-ussa

C’est ce dernier texte de Rozeff que nous publions ci-dessous. Le titre peut être restitué en français comme ceci : « Le Socialisme Vert gagne des soutiens ». Rozeff rapporte ici les derniers événements concernant le sort de ce programme, et combien il gagne en soutiens et en popularité.

« Beto O’Rourke, un des principaux candidats à la nomination à la présidence démocrate, a approuvé le ‘Green New Deal’. Deux autres candidats, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, y sont également favorables.

» Les Green New Dealers affirment que le pays est confronté à trois crise fondamentales, une crise climatique, une crise de l’inégalité économique et une crise d’injustice raciale / sexuelle / des minorités. Ils proposent de surmonter ces crises en instituant le socialisme comme doctrine impérative pour tous les Américains. Le Green New Deal est un socialisme vert, un socialisme démultiplié. Cela conduira à pousser l’Amérique au suicide en masse.

» Il n’y a pas de crises si graves, pas plus qu’il n’y avait de crise de cette sorte lorsque que Saddam Hussein et ses armes de destruction massive (ADM) étaient présentée comme telle, ou la Libye comme une crise de génocide imminent, ou l’Ukraine et la Crimée comme une crise d’invasion russe de l’Ukraine, ou encore comme une invasion imminente des républiques baltes.

» Nous vivons à une époque de communications ultra-rapides et sophistiquées. Cela a donné au gouvernement et aux politiciens le pouvoir de répandre de fausses narrative. Le public leur faisaitt confiance mais ils ont trahi cette confiance.

» Si le climat, les inégalités et l’injustice devaient faire l’objet de crises majeures, ces crises ne pourraient qu’être aggravées si l’on nous impose le “socialisme vert” sous la forme du Green New Deal. Elles ne pourraient exister que pour des causes autres que la liberté, le volontarisme et le capitalisme, et ces causes se trouveraient dans les incitations et les limitations mises en place par le gouvernement ; et ces crises ne pourraient être résolues efficacement qu’en limitant drastiquement les intrusions du gouvernement. Nous avons déjà beaucoup trop de socialisme en Amérique.

» Ces démocrates ne parlent pas pour tous les démocrates, pas encore, mais ils sont les principaux prétendants à la tête du parti démocrate. L’aile socialiste du parti démocrate a gagné du terrain sous Obama. Bernie Sanders a prouvé cela. Les néo-démocrates emploient désormais le mot “socialisme” sans craindre de perdre des voix.

» Le socialisme a sapé l’empire romain. Il peut et il va détruire l’Amérique également. Un Green New Deal est un couteau de plus planté dans le corps de l’Amérique, augmentant encore davantage l’hémorragie. La mort est probable, à moins que ne cessent ces attaques du socialisme, que l’hémorragie soit stoppée, enfin que le corps soit autorisé à guérir. »