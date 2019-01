Mon ami Pierre – et le déclin de la montagne

Il y eut la montagne de Christophe Profit, de Jean Christophe Lafaille, de Jean Marc Boivin victime de la négligence de Nicolas Hulot, de Pierre Béghin, d’ Eric Escoffier himalayen avec 35% d’ hémiplégie suite à un accident de voiture, de Patrick Edlinger.

Comme le souligne Reinhold Messner : » Aujourd’ hui, même un chien peut monter l’ Everest. »

Dans les Alpes et l’ Himalaya tous ces alpinistes français n’ ont fait que de ….tracer des nouvelles routes. Le plus souvent en hivernales !

C’ étaient les plus brillants et les plus esthètes de tous les alpinistes.

Il y eut la montagne de Jean Ferrat.

Dorénavant comme disait Jean Yanne, c’ est Fantasia chez les ploucs !

Bienvenue dans le monde aseptisée et sans risque de la montagne moderne :