Quand Manu militari voulait célébrer Mais 68… ouah, ouah !

Octobre 2017 Europe 1





Emmanuel Macron envisage l’an prochain de commémorer les événements qui ont eu lieu en mai 68 en France et dans le monde, « le temps des utopies et des désillusions », a indiqué son entourage, confirmant une information du journal L’opinion

« Sans dogmes ni préjugés. » L’Elysée souhaite « réfléchir sur ce moment et en tirer des leçons qui ne soient pas ‘anti’ ou ‘pro’ mais tiennent compte de ces événements dans les mentalités actuelles », ajoute-t-on de même source, « car 68 fut le temps des utopies et des désillusions et nous n’avons plus vraiment d’utopies et vécu trop de désillusions ». Emmanuel Macron, né 9 ans après 68, peut y revenir « sans dogmes ni préjugés », selon la même source.