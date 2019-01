Antoine : les gilets dorés contre le pouvoir jauni Holiday

En écoutant notre député et d’autres élus locaux, le fossé s’élargit entre la réalité locale des Français aux revenus modestes et aux fins de mois de plus en plus difficiles du fait de la hausse du coût de la vie et les « élites « urbaines, sans voiture et aux revenus plus élevés.

Mais 85% des cadres veulent quitter Paris et presqu’aucun gilet jaune ne souhaite vivre dans le paradis écolo parisien.

Ce fossé croissant va alimenter les prochains samedis et aucune loi sécuritaire ne peut arrêter le mouvement.

Et du fait de la stagnation du PIB et des contraintes européennes et ecologistes, le gouvernement n’a pas les moyens de financer une réponse adaptée sur le pouvoir d’achat et la baisse des taxes (carburant, locales, sociales…)

Une belle jaunisse en perspective.

Macron va devoir rester caché sous son lit encore longtemps