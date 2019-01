Michel Onfray et le transpalette : ou comment la Rhée publique fut sauvée par un éclat de rire

« Récit de l’évacuation (sic) de Benjamin Griveaux après l’irruption (sic) de manifestants dans son ministère »! On tremble… On apprend par ce reportage de guerre que la République a été sauvée par la fuite du ministre & du journaliste, « dans la précipitation mais sans heurt (sic) à travers le jardin du ministère et la cour intérieure d’un immeuble voisin. Une ‘sortie de secours’ (sic) qui débouche dans une petite rue adjacente à la rue de Grenelle dont le 101 accueille le ministère du porte-parolat. Le ‘passage secret’ (sic) avait déjà été utilisé lors d’une première intrusion le jour de ‘l’acte II’ des ‘gilets jaunes’. » Où l’on voit que l’on a échappé à un carnage, car le transpalette aurait pu réussir tout seul à grimper les étages, à se frayer un passage dans le labyrinthe des couloirs, avant de se retrouver devant le bureau vide du ministre! Une fois arrivé, il aurait probablement pu tirer, bien qu’il ne possède pas de canon ou de mitrailleuse… A BFM, on aurait pu soutenir cette thèse, à France-Inter aussi!

