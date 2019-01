N’oublions pas que plusieurs ministres, conseillers et oligarques sont ou ont été poursuivis pour délits pornographiques. Les démons sont lâchés à la surface de la terre (Frères Karamazov). Nicolas Bonnal donne les liens…

Entre autoritarisme et satanisme : les involutions de la démocratie postmoderne. Pères et hommes toujours devant la justice ; prélèvements 100% à la source ; cash interdit ; criminalisation du petit homme blanc ; droits de succession portés à 100% par les réseaux pornographiques ; interdiction de la natalité toujours pour les petits hommes blancs… N’oublions pas que plusieurs ministres, conseillers et oligarques sont ou ont été poursuivis pour délits pornographiques. Les démons sont lâchés à la surface de la terre (Karamazov). Nicolas Bonnal donne les liens…

http://www.fdesouche.com/1135793-lex-depute-ecolo-yves-cochet-veut-limiter-nos-naissances-pour-nous-permettre-de-mieux-accueillir-les-migrants-qui-frappent-a-nos-portes

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Comment-la-France-se-dirige-vers-une-societe-zero-cash-53406.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Niel#Affaires_judiciaires

https://www.20minutes.fr/politique/1990863-20170106-christophe-bejach-fondateurs-terra-nova-condamne-pedopornographie-londres

https://okdiario.com/espana/andalucia/2019/01/04/ley-genero-andaluza-ordena-tratamiento-psicologico-hombres-no-denunciados-maltrato-3538712