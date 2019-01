Dostoïevski : comment Cavour mit fin au destin mondial de l’Italie. Découvrez l’historienne Andrea Bianchini Braglia.

Prenez, par exemple, le comte de Cavour qui eut une réputation d’hommed’esprit et de grand diplomate. Je le choisis parce que, dès à présent, on consentà lui reconnaître du génie et surtout parce qu’il est mort. Qu’a-t-il fait de siremarquable ? Il a effectué l’union italienne. Il a donc atteint son but, mais il yavait deux mille ans que l’Italie portait en elle l’idée de l’unification de tout unmonde. Les peuples, qui se succédèrent en Italie pendant ces vingt sièclescomprenaient, qu’ils étaient en gestation d’une idée mondiale ; ceux même quine le comprenaient pas, le devinaient, le sentaient. Leur art, leur scienceportaient l’empreinte de cette idée qui se réalisa même en partie. Plus tard lavaste conception s’émietta, et qu’en est-il resté ? Un petit royaume, de secondordre plus ou moins uni matériellement, sans aucun soupçon de la grande tâchequi aurait pu être accomplie : L’unification spirituelle de tout l’Ancien Monde. L’œuvre du comte de Cavour, c’est ce petit royaume si ravi d’être de secondordre. On l’a bien dit. Le diplomate moderne est une « grande bête qui fait depetites choses ».

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Dosto%C3%AFevski_-_Journal_d%E2%80%99un_ecrivain.djvu/476h