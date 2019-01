Hippolyte et la vie loin du monde : Il n’est pas de vie plus libre, plus exempte de vices, ni qui rappelle mieux les mœurs innocentes des premiers hommes, que celle qui se passe loin des villes, dans la solitude des bois… Il cherche l’air et la lumière, et il se plaît à vivre sous la voûte du ciel. Telle fut la vie des premiers hommes reçus au rang des demi-dieux…

Hippolyte de Sénèque : Il n’est pas de vie plus libre, plus exempte de vices, ni qui rappelle mieux les mœurs innocentes des premiers hommes, que celle qui se passe loin des villes, dans la solitude des bois. Les aiguillons brûlants de l’avarice n’entrent point dans le cœur de l’homme qui se garde pur au sommet des montagnes; il ne rencontre là ni la faveur du peuple, ni les caprices de la multitude toujours injuste envers les hommes de bien, ni les poisons de l’envie, ni les mécomptes de l’ambition; il n’est point l’esclave de la royauté, ne la désirant pas pour lui-même; il ne se consume point dans la poursuite des vains honneurs et des richesses périssables; il est libre d’espérance et de crainte ; il ne redoute point les morsures empoisonnées de la sombre envie.

Il ne connaît point ces crimes qui naissent dans les villes et dans les grandes réunions d’hommes. Sa conscience bourrelée ne le force point de trembler à tous les bruits qu’il entend. Il n’a pas à déguiser sa pensée.

(…)

Il change de lieux à son gré : ici, il entend le chant plaintif des oiseaux mêlé au murmure des arbres agités par le vent, et aux frémissements des vieux hêtres. Tantôt il aime à s’asseoir sur les bords d’une onde, errante, ou à goûter un doux sommeil sur de frais gazons, auprès d’une large fontaine aux eaux rapides, ou d’un clair ruisseau qui s’échappe avec un doux murmure entre des fleurs nouvelles. Des fruits détachés des arbres lui servent à apaiser sa faim, et les fraises cueillies sur leur tige légère lui fournissent une nourriture facile; ce qu’il veut fuir surtout, c’est le luxe ambitieux des rois. Que les puissances du monde boivent le vin en tremblant dans des coupes d’or ; il aime, lui, à puiser l’eau des sources dans le creux de sa main. Son repos est plus tranquille sur cette couche dure, où il s’étend avec sécurité. Il n’a pas besoin d’une retraite obscure et profonde pour y cacher ses intrigues coupables, la crainte ne le force pas de s’enfermer dans les détours d’une demeure impénétrable à tous les yeux. Il cherche l’air et la lumière, et il se plaît à vivre sous la voûte du ciel. Telle fut sans doute la vie des premiers hommes reçus au rang des demi-dieux…

Sources

Hippolyte de Sénèque, acte II, scène 2 (traduction Gresloux – disponible sur Remacle.org)