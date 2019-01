Christophe Guilluy : « La réaction de la classe moyenne/riche/élite aux GJ a été révélatrice. Immédiatement, les manifestants ont été dénoncés comme étant xénophobes, antisémites et homophobes. Les élites se présentent comme antifascistes et antiracistes, mais ce n’est qu’un moyen de défendre leurs intérêts de classe. C’est le seul argument dont ils disposent pour défendre leur statut, mais cela ne fonctionne plus. »

Je crois qu’il y a une vraie incompréhension. On ne parle quasiment plus la même langue. Nous sommes vraiment dans une rupture. Il y a une sorte d’incapacité à voir que le monde ne se limite pas aux grandes métropoles mondialisées.

Là où le mouvement reste positif, c’est qu’il donne à voir ce que les élites ne voyaient plus.

Maintenant, les élites ont peur. Pour la première fois, il existe un mouvement qui ne peut être contrôlé par les mécanismes politiques normaux. Le mouvement des gilets jaunes n’a pas émergé des syndicats ou des partis politiques. Il ne peut pas être arrêté. Il n’y a pas de bouton « off ». Soit l’intelligentsia sera forcée de reconnaître convenablement l’existence de ces personnes, soit elle devra opter pour une sorte de totalitarisme doux.

« L’économie parisienne a besoin de cadres et de professionnels qualifiés. Elle a également besoin de travailleurs, principalement des immigrants, pour le secteur de la construction, la restauration, etc. Les entreprises s’appuient sur ce mix démographique très spécifique. Le problème est qu’il existe encore des «personnes» en dehors de cela. En fait, la «France périphérique» englobe la majorité des Français. »