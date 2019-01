« Ces dei ex machina sont capables de modeler et même, dans une très large mesure, de créer la volonté du peuple. » Joseph Schumpeter : comment certains groupes fabriquent notre opinion publique

« Cependant, en second lieu, plus le rôle de l’élément logique est faible dans la formation de l’opinion publique, plus la critique rationnelle et l’influence rationalisatrice de l’expérience et de la responsabilité personnelles y brillent par leur absence – et plus s’accroît la facilité avec laquelle les groupes peuvent la mobiliser pour leurs desseins.

De tels groupes peuvent consister en politiciens professionnels ou en défenseurs d’intérêts économiques ou en idéalistes de tout poil ou, tout bonnement, en personnes se plaisant à mettre en scène des spectacles politiques, puis à tirer les ficelles dans la coulisse. La sociologie de ces groupes n’importe d’ailleurs pas, du point de vue de l’argument en cours. Le seul point qui nous concerne présentement consiste en ce que, la nature humaine étant ce qu’elle est, ces dei ex machina sont capables de modeler et même, dans une très large mesure, de créer la volonté du peuple. La volonté que nous observons en analysant les processus politiques est en grande partie fabriquée, et non pas spontanée. Et c’est dans cette contrefaçon que consiste fréquemment tout ce qui correspond dans la réalité à la « volonté générale » de la doctrine classique. Pour autant qu’il en va de la sorte, la volonté du peuple est le produit, et non pas la force motrice, de l’action politique.

Les procédés appliqués à la fabrication des problèmes passionnant l’opinion, puis de la volonté populaire dans chaque cas d’espèce, sont exactement similaires à ceux mis en oeuvre par la publicité commerciale. Nous y retrouvons les mêmes efforts pour entrer en contact avec le subconscient. Nous y retrouvons la même technique tendant à créer des associations d’idées, favorables ou défavorables, qui sont d’autant plus efficaces qu’elles sont moins rationnelles. Nous y retrouvons les mêmes subterfuges et réticences, ainsi que le même artifice, visant à créer une conviction à coups d’affirmations réitérées, qui atteint son but dans la mesure même où il dispense de présenter des arguments rationnels qui risqueraient de réveiller les facultés critiques du public. Et ainsi de suite. Seulement, les propagandistes usant de tous ces trucs psychologiques ont les coudées infiniment plus franches dans la zone des affaires publiques que dans celle de la vie domestique et professionnelle. »

Joseph Schumpeter, capitalisme, socialisme et démocratie, pp. 310-311. Classiques.uqac.ca