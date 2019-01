Avec 6% du budget militaire US, la Russie humilie l’occident, et dans les airs encore. Cherchez le nul…

Philippe Grasset (dans un élan sensationnel) : « Les yeux grands ouverts et aussi aveugle que le Cyclope après le passage d’Ulysse… »



• Le 16 septembre 2015, nous observions combien les paroles d’un officier général en position opérationnelle (Général Gorenc, commandant les forces aériennes US en Europe [OTAN] et en Afrique) dénotait un affaiblissement dramatique des capacités aériennes US du fait de l’accroissement des capacités russes dans le même domaine :

« Ce que Gorenc met en évidence, c’est que la Russie est en train de mettre en place, en Crimée et surtout dans l’enclave de Kaliningrad, une défense antiaériennes de zone, nécessairement “multicouches” (avec plusieurs systèmes opérant en coordination, avec des caractéristiques de portée et d’efficacité différentes pour des positions et des zones spécifiques différentes à l’intérieur d’une zone de l’espace aérien). Les Russes investissent ainsi un espace aérien et le transforment en une zone qu’ils contrôlent entièrement et qui devient quasiment interdit à la pénétration de l’USAF à cause de la menace dévastatrice et destructrice qui caractérise cette zone. Cela constitue ainsi, effectivement, une destruction de la domination aérienne de l’USAF, évidemment dans des zones absolument essentielles de contact entre forces opposées. Pire encore (cas de Kaliningrad), certaines de ces zones interdites à l’USAF empiètent largement dans l’espace aérien de l’USAF, en pénétrant dans l’espace aérien de la Pologne. (Les capacités des missiles sol-air russes, notamment la série S-300/S-400/S-500, permettent cela, largement en profondeur dans l’espace aérien de l’OTAN.)

» C’est la première fois de son histoire que l’USAF est confrontée à une telle possibilité ne pas pouvoir disposer de sa puissance aérienne en toute sécurité à l’intérieur même de son propre territoire (l’OTAN, dans le chef de la Pologne, où l’USAF est comme chez elle…). La même chose est en cours de développement en Crimée, où Poutine lui-même avait annoncé l’installation du système général de défense côtière Bastion et où l’on peut imaginer que les Russes sont en train de mettre en place une zone “interdite”, une “zone de dissuasion-interdiction-suppression” de l’espace aérien, aussi bien dans l’espace aérien terrestre (aéroterrestre) en Ukraine que dans l’espace aérien naval (aéronaval) en Mer Noire. (Les Chinois mettent en place de telles “zone de dissuasion-interdiction-suppression” dans l’espace aéronaval, ce qui conduit certains experts US à estimer qu’un groupe de porte-avions US, pour rester en zone de sécurité et protéger leurs énormes, sublimissimes et très rarissimes porte-avions d’attaque, devrait ne pas dépasser une ligne à 200/300 kilomètres des côtes chinoises.) »

• Le 3 août 2018, nous tirions la conclusion de ces divers avatars, sorte d’état des lieux prenant en compte l’apparition des hypersoniques russes pour résumer ce qu’avaient été les réactions US et du bloc-BAO face à l’évolution des capacités et des conceptions militaires des Russes entre 2008 et 2015-2018 :

« Les USA & leurs amis surestimèrent largement les opérations russes en Ukraine, et pourtant, paradoxalement, perçurent justement leurs nouvelles capacités : ils virent la chose sans rien y voir, ni rien y comprendre, instruit de l’événement sans en prendre la mesure, les yeux grands ouverts et aussi aveugle que le Cyclope après le passage d’Ulysse… Un peu plus d’un an plus tard, ils ne virent rien venir du déploiement de la force d’intervention russe en Syrie, fin septembre 2015, qui renversa la situation. Ils eurent ensuite le loisir d’apprécier les capacités russes, mais sans vraiment rien en faire de leur point de vue sinon de lancer une campagne de communication fondée sur le simulacre et poursuivie selon les lois du déterminisme-narrativiste. Certes, les Russes apparaissaient de plus en plus forts, et bientôt supérieurs aux USA dans certains domaines, notamment qualitativement, – et alors ? Il reste comme une Loi de Dieu que la puissance militaire américaniste est sans exemple, sans précédent, sans concurrent, sans rien du tout à la fin…

« Rien n’a encore été fait. La “contre-révolution” lancée contre le JSF reste à être menée à bien, et personne ne peut assurer d’une évolution positive. Pendant ce temps, l’hypersonique russe fait son chemin à la vitesse qu’on sait. On ne peut à la fois s’effondrer et relever le gant : puisqu’il est admis que nul, jamais, ne dépassera les USA, laissons-les s’écrouler à leur rythme et nous ramasserons les gants dans les décombres… »

Notre estimation est que de tels plans concernant la réduction de l’infrastructure des bases US à l’étranger sont en cours d’élaboration par le Pentagone. Les marins pensent également de cette façon, avec un déploiement des porte-avions de moins en moins loin de leurs bases nationales.

En bref, on rembarque…

