Quand Sénèque nie l’enfer…

Est-il vrai que les âmes survivent aux corps après la sépulture, ou n’est-ce qu’une fable inventée par la peur? Quand les mains d’une épouse ont fermé nos yeux, quand le dernier soleil s’est levé pour nous sans retour, et que l’urne funèbre s’est refermée sur nos cendres, faut-il reconnaître que ces derniers honneurs sont inutiles, et qu’il reste encore aux malheureux mortels une vie à vivre? ou mourons-nous tout entiers, et ne reste-t-il rien de nous, quand le souffle qui nous anime s’est échappé du corps et s’est exhalé dans l’air pour se mêler aux nuages, et que la torche funéraire a brûlé auprès de nos restes inanimés? Tout ce que le soleil levant, tout ce que le soleil couchant éclaire dans son cours; tout ce que l’océan, dans son mouvement éternel, baigne de ses eaux, bleuâtres, tout cela est la proie du temps qui s’avance à grands pas pour la saisir. Le même tourbillon qui emporte les douze signes célestes, la même vitesse qui entraîne le roi des astres et les siècles après lui, la même force qui presse Hécate dans sa course oblique, nous poussent aussi vers la mort, et une fois que nous avons touché le fleuve qui garantit les serments des dieux, rien de nous ne reste plus. Comme cette noire fumée qui se dégage du feu pour se perdre aussitôt dans l’air, comme ces nuées épaisses que le vent du nord dissipe et dérobe à nos regards, ainsi le souffle de vie qui nous anime sera dissipé.

Rien n’est plus après la mort; la mort elle-même n’est rien : c’est le dernier terme d’une course rapide. Plus de désirs, plus d’inquiétudes, là s’arrêtent l’espérance et la crainte.

Veux-tu savoir où tu seras après la mort? où sont toutes choses avant de naître. Le temps nous dévore, et l’avide chaos ressaisit sa proie. La mort est une loi fatale, inséparablement liée au corps, et qui n’épargne point l’âme. Les enfers, le royaume des Ombres et son impitoyable maître, le chien Cerbère qui en garde les portes et en défend l’entrée, ne sont que de faux bruits, des mots vides de sens, des fables aussi vaines que les illusions d’un rêve.

