Sophie Coignard et la caste des prédateurs libéraux (et socialos) aux affaires

Les nationalisations ont ainsi fait découvrir l’argent aux possédants !

À l’été 1984, la gauche redécouvre les vertus de la rigueur et des patrons. L’une des premières décisions du jeune et moderne Laurent Fabius nommé à Matignon en 1984 ? Choisir, comme repreneur du groupe textile Boussac, en grande déconfiture, un capitaliste aux dents longues qui s’était pourtant réfugié aux États-Unis au lendemain du 10 mai 1981 : Bernard Arnault. En échange d’une soulte de 2 milliards de francs, celui-ci s’est engagé à préserver les 16 000 emplois du groupe. Il a gardé l’argent, il a supprimé les emplois. En trois ans, le gouvernement socialiste est donc passé des nationalisations… à Arnault. Tout un symbole.

Aux Finances, en cet été 1984, Jacques Delors a laissé la place à Pierre Bérégovoy. Cet autodidacte, regardé de haut par la nomenklatura, a pour directeur de cabinet Jean-Charles Naouri, un petit génie : normalien, docteur d’État en mathématiques, diplômé de Harvard, énarque et bien entendu inspecteur des Finances. C’est ce jeune cerveau – il n’a pas quarante ans – qui orchestre, entre 1984 et 1986, la déréglementation des marchés financiers, avec la création du Matif, du Monep et autres outils favorisant les transactions et la liquidité. Mieux encore, pour financer la dette de l’État, jusqu’alors dans la main de créanciers institutionnels franco-français ou bien de particuliers, il crée les obligations assimilables du Trésor (OAT), grâce auxquelles les fonctionnaires des Finances vont pouvoir aller vendre aux quatre coins de la planète. Avec cet argument : la dette publique française, il n’y a pas meilleur placement !

Jean-Charles Naouri, haut fonctionnaire qui a servi la gauche, part pour le privé en 1986, lorsque la droite gagne les élections législatives. Où va-t-il ? Dans la banque que vient de créer David de Rothschild. Que fait-il ? Il crée un fonds d’investissement, Euris, l’un des premiers du genre. En 1991, il rachète Rallye, une chaîne de grande distribution à la santé chancelante implantée dans l’Ouest. Un an plus tard, il en a redressé les comptes et apporte Rallye au groupe Casino, dont il devient le principal actionnaire.

Puis le grand patron à partir de 2005. Jean-Charles Naouri détient, selon le magazine Challenges, la 55 e fortune française, avec près de 900 millions d’euros. Son fils aîné, Gabriel, est directeur des opérations des hypermarchés Géant Casino. Formé dans la haute finance (chez Rothschild & Cie à New York !), il a fait ses classes dans les magasins du groupe, comme agent d’entretien, caissier, chef de rayon… En moins de trente ans, une nouvelle dynastie est née. Artisan et bénéficiaire de ce que l’on appelle avec pudeur la modernisation financière, Jean-Charles Naouri incarne à la perfection l’acceptation par la nomenklatura de gauche des – dures – lois du marché, et au-delà, du règne de l’argent.

Les banques d’affaires ont tout gagné, elles aussi, pendant ces trois décennies. La plus célèbre d’entre elles, Lazard, avait échappé à la nationalisation grâce à l’intervention de Jacques Attali. Lorsqu’il fut question, en 1982, du seuil de dépôts au-dessus duquel l’État préemptait, Jean Peyrelevade, directeur-adjoint du cabinet à Matignon, s’était étonné du montant fantaisiste qui avait été fixé, sur ordre de l’Élysée. S’ouvrant de sa surprise à Pierre Mauroy, il s’était vu répondre par le Premier ministre : « Tu devrais aller voir où se trouve Lazard dans la liste. » Rendre service à Michel David-Weill, tout-puissant commandeur de la banque installée à Paris, Londres et New York, était assurément un investissement qui valait de l’or. « Au début des années quatre-vingt, les banques d’affaires, en France, ne comptaient pas pour grand-chose, explique un haut fonctionnaire du Trésor, qui a suivi de près de nombreuses opérations. Le flux et le reflux des nationalisations et des privatisations les ont nourries à la manière d’une usine marémotrice : à chaque passage, elles se sont servies, comme banques conseils, profitant du mouvement des vagues. »

Sophie Coignard et Romain Gubert – L’oligarchie des incapables, éditions Albin Michel