Selon mes confrères de Pravdareport.com, Vlad braderait la Sibérie aux ricains. C qui les plus forts ?

29.01.2019 19:18

Le Trésor américain prend le contrôle de la Sibérie

Russie » Économie

Le Trésor américain et l’entrepreneur russe Oleg Deripaska ont conclu un accord visant à lever les sanctions de ses entreprises, en violation de la législation russe. C’est un précédent dangereux. 10 commentaires 0 part

Lundi, le département du Trésor américain a annoncé la levée des sanctions à l’encontre des principales sociétés énergétiques d’Oleg Deripaska – En +, RusAl et Eurosibenergo. Dans le même temps, toutes les sanctions contre Oleg Deripaska restent en vigueur.

Les sociétés de Deripaska ont été sanctionnées en avril 2018. Comme le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, avait déclaré à l’époque, les oligarques et les élites russes bénéficiant du système corrompu ne seraient plus dissociés des conséquences des activités déstabilisatrices de leur gouvernement, telles que l’ingérence aux États-Unis. élections.

On a proposé à Deripaska de réduire sa part des actifs et de perdre ainsi la capacité de les contrôler. Deripaska a réduit sa part chez En + (ses filiales sont RusAl et Eurosibenergo) de 70% à 44,95%, a transféré une partie des actions En + à une fondation de bienfaisance et a abjuré les actions nanties à VTB.

Les parties se sont également mises d’accord sur une transparence sans précédent des activités, répondant à de nombreuses exigences permanentes en matière d’audit, de certification et de reporting.

Les démocrates américains ont tenté de bloquer la décision du Trésor américain de lever les sanctions imposées par les sociétés d’Oleg Deripaska, mais le Sénat n’a pas soutenu la Chambre basse. Selon la BBC, divers groupes d’entreprises ont fait pression sur l’administration pour lever les sanctions des trois entreprises, car RusAl (Russian Aluminium) est l’un des plus importants fournisseurs d’aluminium au monde. L’imposition de sanctions à RusAl a fait monter les prix mondiaux de l’aluminium.

Le conseil d’administration d’En + a été renouvelé comme convenu, le britannique Lord Gregory Baker en restant le président. Il est à noter que c’est Baker qui a lancé le plan de levée des sanctions d’En +. De nouveaux candidats ont été acceptés par le département du Trésor américain: Christopher Bancroft Burnham, Carl Hughes, Joan MacNaughton, Nicholas Jordan, Igor Lozhevsky, Alexander Chmel et Andrei Sharonov, a écrit le Vedomosti. Il se trouve que tous les membres du conseil d’administration de la société russe, à l’exception de trois membres, sont des citoyens américains. En général, ces conditions ressemblent à un transfert de contrôle des actifs d’Oleg Deripaska au Trésor américain, a écrit le Kommersant.

Vladimir Rozhankovsky, un expert du Centre financier international, a déclaré à Pravda.Ru que l’accord susmentionné avait été conclu pour contourner la loi de la Fédération de Russie concernant la nomination de membres du conseil d’administration dans une société par actions publique, comme En +. Les nouveaux membres du conseil d’administration d’une société par actions russe ne peuvent être nommés que lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires. « Selon la législation de la Fédération de Russie, il convient de préparer un dossier de candidats et de fournir des informations exhaustives sur leur identité et son rôle dans l’industrie de l’aluminium. Ensuite, les actionnaires voteront pour ou contre ces personnes », a déclaré M. Rozhankovsky.

« Il ne faut pas laisser cette affaire disparaître, car il s’agit d’un précédent dangereux. Le parti communiste à la Douma d’Etat a demandé qu’une enquête parlementaire indépendante soit ouverte sur les changements, mais leur exigence a été rejetée. La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie et le parlement devrait ouvrir une enquête « , a déclaré l’expert.

« Aux Etats-Unis, les démocrates ont intenté un procès contre la décision d’inverser l’autorisation de débloquer des comptes En +. Tant que le processus se poursuit en Russie et aux Etats-Unis, on ne peut pas encore annoncer le gagnant », a conclu Vladimir Rozhankovsky.

Mercredi, un groupe de députés représentant la faction du Parti communiste a suggéré de lancer un appel au Bureau du Procureur général, au Bureau fédéral de la sécurité et au gouvernement russe pour qu’ils examinent la légalité de l’accord entre le Trésor américain et Oleg Deripaska concernant le projet de levée. sanctions de En + et RusAl.

« Depuis le 18 janvier, la quasi-totalité de l’industrie de l’aluminium de la Fédération de Russie passe sous le contrôle du Trésor américain. Nous estimons que le Comité de sécurité de la Douma d’Etat devrait faire appel au Bureau du Procureur général, au FSB et au gouvernement Examiner la légalité de l’accord et son respect des intérêts de la sécurité nationale russe, car dans une telle situation, les Américains prennent le contrôle de la Sibérie « , a déclaré Nikolai Kolomeytsev, premier vice-président du Comité du travail de la Douma.

Lisez aussi:

Les Occidentaux enseignent aux oligarques russes quelques bonnes leçons dont ils ont besoin pour apprendre

Bourse russe et effondrement de la monnaie nationale à cause des sanctions américaines

See more at http://www.pravdareport.com/russia/economics/29-01-2019/142211-rusal-0/