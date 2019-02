Quand Warren Buffet demandait de faire payer les ultra-riches

Macron n’a rien compris, alors on lui rappelle ce texte sympathique de Warren Buffet (bon pour nuancer notre parano anti-oligarques…) et qui demande simplement – en 2011 – qu’on arrête de trop chouchouter leur pognon.

Arrêtez de choyer les super-riches

Par WARREN E. BUFFETTAUG. 14 2011

Omaha

Nos dirigeants ont demandé un «sacrifice partagé». Mais quand ils ont posé la question, ils m’ont épargné. J’ai vérifié auprès de mes amis méga-riches pour savoir à quelle douleur ils s’attendaient. Eux aussi ont été laissés intacts.

Alors que les pauvres et les classes moyennes se battent pour nous en Afghanistan et que la plupart des Américains luttent pour joindre les deux bouts, nous, les méga-riches, continuons d’obtenir nos allégements fiscaux extraordinaires. Certains d’entre nous sont des gestionnaires d’investissement qui gagnent des milliards de dollars de notre travail quotidien, mais nous sommes autorisés à classer notre revenu dans la catégorie «intérêts reportés», ce qui correspond à un taux d’imposition avantageux de 15%. D’autres possèdent des contrats à terme sur indices boursiers pendant 10 minutes et ont imposé 15% de leurs gains à 15%, comme s’ils avaient été des investisseurs à long terme.

Ces législations à Washington, ainsi que d’autres bénédictions, nous tombent sur des législateurs qui se sentent obligés de nous protéger, un peu comme si nous avions été repérés par des chouettes ou une autre espèce en voie de disparition. C’est bien d’avoir des amis haut placés.

L’année dernière, ma facture d’impôt fédéral – l’impôt sur le revenu que j’ai payé, ainsi que les charges sociales acquittées par moi et pour mon compte – s’élevait à 6 938 744 $. Cela semble être beaucoup d’argent. Mais ce que j’ai payé ne représentait que 17,4% de mon revenu imposable – ce qui est en réalité un pourcentage inférieur à celui versé par l’une des 20 autres personnes de notre bureau. Leur charge fiscale variait de 33% à 41% et était en moyenne de 36%.

Si vous faites de l’argent avec de l’argent, comme le font certains de mes amis très riches, votre pourcentage peut être un peu inférieur au mien. Mais si vous gagnez de l’argent grâce à un emploi, votre pourcentage dépassera sûrement le mien – probablement de beaucoup.

Pour comprendre pourquoi, vous devez examiner les sources de revenus du gouvernement. L’année dernière, environ 80% de ces revenus provenaient de l’impôt sur le revenu des particuliers et des charges sociales. Les méga-riches paient des impôts sur le revenu à un taux de 15% sur la plupart de leurs revenus, mais ne paient pratiquement rien en charges sociales. C’est une histoire différente pour la classe moyenne: généralement, ils tombent dans les tranches d’imposition des revenus de 15% et 25%, puis sont frappés par de lourdes charges sociales.

Dans les années 1980 et 1990, les taux d’imposition des riches étaient beaucoup plus élevés et mon taux était dans la moyenne. Selon une théorie que j’entends parfois, j’aurais dû faire une crise et refuser d’investir à cause des taux d’imposition élevés sur les plus-values ​​et les dividendes.

Je n’ai pas refusé, pas plus que les autres. Je travaille avec des investisseurs depuis 60 ans et je n’ai encore vu personne – même lorsque les taux de gains en capital étaient de 39,9% en 1976-1977 – craint un investissement raisonnable en raison du taux d’imposition sur le gain potentiel. Les gens investissent pour gagner de l’argent et les impôts potentiels ne les ont jamais effrayés. Et pour ceux qui soutiennent que des taux plus élevés nuisent à la création d’emplois, j’aimerais noter qu’un net de près de 40 millions d’emplois ont été ajoutés entre 1980 et 2000. Vous savez ce qui s’est passé depuis: des taux d’imposition plus bas et une création d’emplois bien plus réduite.

Depuis 1992, l’IRS a compilé des données à partir des déclarations des 400 Américains déclarant le revenu le plus élevé. En 1992, les 400 plus riches avaient un revenu imposable total de 16,9 milliards de dollars et payaient des impôts fédéraux de 29,2%. En 2008, le revenu global des 400 plus hauts avait atteint 90,9 milliards de dollars, soit 227,4 millions de dollars en moyenne, mais le taux payé avait chuté à 21,5%.

Les impôts dont je parle ici ne comprennent que l’impôt fédéral sur le revenu, mais vous pouvez être sûr que l’impôt sur la masse salariale du 400 était sans importance par rapport au revenu. En fait, 88 des 400 personnes en 2008 n’ont déclaré aucun salaire, bien que chacune d’elles ait déclaré des gains en capital. Certains de mes frères peuvent éviter le travail, mais ils aiment tous investir. (Je peux comprendre cela.)

Je connais bien beaucoup de méga-riches et, en gros, ce sont des gens très décents. Ils aiment l’Amérique et apprécient l’opportunité que ce pays leur a donnée. Beaucoup ont adhéré au Giving Pledge, promettant de donner l’essentiel de leurs richesses à la philanthropie. La plupart des gens ne voudraient pas qu’on leur dise de payer plus d’impôts également, surtout quand beaucoup de leurs concitoyens souffrent vraiment.

Douze membres du Congrès assumeront bientôt le travail crucial de réorganisation des finances de notre pays. On leur a demandé d’élaborer un plan qui réduise le déficit sur 10 ans d’au moins 1 500 milliards de dollars. Cependant, il est essentiel qu’ils réalisent beaucoup plus que cela. Les Américains perdent rapidement confiance dans la capacité du Congrès à résoudre les problèmes financiers de notre pays. Seule une action immédiate, réelle et très substantielle empêchera ce doute de se transformer en désespoir. Ce sentiment peut créer sa propre réalité.

La première chose à faire pour les 12 consiste à réduire certaines promesses futures que même une Amérique riche ne peut pas remplir. Il faut épargner beaucoup d’argent ici. Les 12 devraient ensuite aborder la question des revenus. Je laisserais les taux applicables à 99,7% des contribuables inchangés et maintiendrais la réduction actuelle de 2 points de pourcentage de la contribution de l’employé à la taxe sur les salaires. Cette réduction aide les pauvres et la classe moyenne, qui ont besoin de toutes les pauses possibles.

Mais pour ceux qui gagnaient plus de 1 million de dollars – il y avait 236 883 ménages de ce type en 2009 -, je relèverais immédiatement les taux sur les revenus imposables supérieurs à 1 million de dollars, y compris, bien sûr, les dividendes et les gains en capital. Et pour ceux qui gagnent 10 millions de dollars ou plus – il y en avait 8 274 en 2009 – je suggérerais une augmentation supplémentaire du taux.

Mes amis et moi avons été choyés assez longtemps par un congrès favorable aux milliardaires. Il est temps que notre gouvernement se préoccupe sérieusement du sacrifice partagé.