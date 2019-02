Notre lecteur Fabien commente à son tour les dystopies…

Ce qui m’a toujours navré avec les dystopies, c’est leur façon d’être lues par le public. Au lieu d’y voir l’expression des craintes d’un individu ancré dans une époque, et parce qu’elles sont, par nécessité littéraire, placées dans le futur, on voit en elles des prophéties. D’ailleurs, la preuve, c’est que tout se passe comme annoncé dans les dystopies… A part que non. Du coup, deux choses souffrent d’une incompréhension totale – et volontaire. La dystopie elle-même, dénaturée par cette volonté de la faire correspondre à notre situation actuelle ou prévue (ainsi personne ne semble vouloir voir que 1984 parle du stalinisme, de l’aveu même de son auteur, et que si certains points pourraient sembler correspondra à des points de notre époque, c’est presque par nécessité statistique), et le monde dans lequel on vit, dont la vision est biaisée par le texte de la dystopie.

Un des meilleurs exemples, à mon sens de linguiste, de cette double incompréhension, est la « novlangue ». On ne comprend à la fois pas ce qu’Orwell décrit avec son idée de novlangue, et on ne comprend pas les mécanismes des discours officiels actuels.

Plus généralement, je trouve cela intéressant car il semblerait que depuis que nous avons l’écriture, nous consignons notre obsession pour la prophétie, pour la divination. J’ai compris cela le jour où ma femme, historienne de formation, m’a raconté les ressorts de la politique en Grèce antique. Ils me semblent toujours d’actualité. L’homme politique qui nous semble efficace est celui qui comprend la volonté des dieux. L’homme politique est un thaumaturge, qui lie le monde des humains et les coulisses divines de la nature. L’écrivain qui nous livre une dystopie est lui aussi un être connecté à ces arcanes secrètes – parfois même par initiation, comme dans l’occurrence d’Huxley, frère de, coïncidence ? nous ne pensons pas…

Partant, en effet, est-ce que l’énonciation de la prophétie ne nous pousse pas à accepter des situations pourtant inacceptables, sous le prétexte que celles-ci étaient écrites ? De plus, dans chaque dystopie, il n’y a d’échappatoire (quand il y en a une) que personnelle, individuelle : toute résistance politique, commune, est futile.

Encore une fois, transposition du religieux dans le politique : le salut de l’âme est en effet d’abord œuvre personnelle. Mais les dystopies ne parlent pas de salut de l’âme.

La dystopie est donc à prendre avec des pincettes, et m’est avis que nous ne devrions y référer que pour expliquer que notre situation n’a pas été écrite, et que les dystopies ont toutes manqué le but prophétique que nous leur prêtons. Cela nous permet à la fois de rendre honneur à leurs auteurs, et à les prendre pour ce qu’elles sont, de ne pas biaiser notre compréhension du monde, et de rejeter l’inéluctabilité apparente de la pourriture ambiante.

Bien à vous,

FC