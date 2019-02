Dystopie et loyers hauts, suite : on crève de fin à San Francisco. Café-robot et gens à la rue. Nous allons vous faire détester le futur (qui est déjà là). Par Zerohedge.com

Bill Blain: « Ce que nous avons vu à San Francisco était effrayant »

Ce sera un bref commentaire ce matin alors que je joue à rattraper le temps perdu et que j’essaie de comprendre si nous devrions avoir peur que ce soit l’Année du PIG. Ça a l’air génial, mais je suis censé suivre un régime.

La raison pour rattraper mon retard est que je viens de passer une semaine avec environ 300 banquiers, courtiers, gestionnaires de fonds et experts techniques aux vues similaires chez Interbourse; le plus grand événement annuel de ski dans le secteur des services financiers. Il existe depuis plus de 50 ans. Tous les principaux marchés étaient représentés – et à part le grand ski de Squaw Valley et d’Alpine Meadows, en Californie, de grandes discussions (alimentées par un liquide) ont eu lieu sur les marchés. L’événement 2020 aura lieu en Suisse.

Permettez-moi de résumer la semaine avec certains des courants d’opinion entendus dans la station:

Les Européens ne comprennent pas pourquoi le Royaume-Uni est si intéressé par le suicide économique via le Brexit. Les Britanniques ne comprennent pas pourquoi les Européens tiennent tant à l’UE et à l’euro. Les gestionnaires de fonds spéculatifs estiment que les effets réels du Brexit sont massivement surestimés et donnent de la valeur sur tous les marchés. Les analystes du secteur des technologies pensent que nous sommes sur le point de connaître une hausse massive des valeurs technologiques. Tout le monde s’inquiète du populisme. Les Canadiens s’amusaient plus que quiconque. Les Allemands ont pris cela très au sérieux. Tout le monde allait bien à la Fed en appliquant les freins à la normalisation des politiques. Tout le monde cherchait à gagner. Je ne comprends toujours pas les introductions en bourse basées sur les jetons. Personne ne pouvait vraiment comprendre pourquoi Trump tenait tellement au mur – des doses libérales de Tequila se sont avérées un excellent moyen de soulager les muscles fatigués.

Oui, le genre de conférence habituel. Beaucoup de gens sont heureux d’exprimer leurs points de vue à des gens heureux d’écouter. Cependant, je comprends que les marchés se sont poursuivis sans moi la semaine dernière – et je suis toujours en train de rattraper ce que j’ai raté. Quelques articles intéressants dans les journaux (de Bill Gross, de Deutsche Bank, de compagnies aériennes, d’Arabie saoudite, etc.) et d’excellents commentaires, mais je pense que je vais téléphoner à des clients pour obtenir des informations concrètes.

MAIS…

Renverser l’ambiance – et attirer sans doute beaucoup de commentaires sur l’hypocrisie des commentaires sur un séjour au ski de luxe et la pauvreté – je dois commenter le contraste entre le ski et les séjours à San Francisco.

J’espère que mes hôtes américains me pardonneront d’avoir soulevé cette question, mais la misère que nous avons vue dans The City était effrayante . San Francisco a toujours été l’une des villes préférées des États-Unis, mais le degré d’itinérance, de maladie mentale et de toxicomanie constaté lors de ce voyage était vraiment choquant. Marchant autour de SF un dimanche matin et nous avons vu des sites que nous ne pouvions pas croire. Selon Wiki, il s’agit de l’une des villes les plus riches du monde, qui abrite 4 des 10 personnes les plus riches de la planète. J’ai interrogé des amis à ce sujet et ils l’ont écarté. «La ville a toujours attiré les sans-abri à cause du temps clément», «c’est un problème de drogue»… «c’est trop difficile»… «on s’y habitue .. «

Eh bien, je n’ai pas.

J’ai trouvé assez choquant le nombre de personnes qui dorment sur les trottoirs, l’odeur d’herbe et de drogue impédimentée partout, la crasse, la maladie mentale et la dégradation à quelques mètres du centre financier qui conduit la Silicon Valley. C’est une ville où les démunis semblent être devenus invisibles pour les élites grêles Uber. Nous nous sommes retrouvés à sauter dans l’un des magnifiques trolleybus de la route F pour trouver presque chaque siège occupé par une personne qui traînait autour de ses biens matériels dans un sac en plastique. C’était désespérément triste.

J’ai lu un article de Businessweek qui parlait du succès d’un programme de 5 millions de dollars avec 50 employés lancé l’année dernière pour identifier et résoudre les problèmes de la ville. 5mm $? Vraiment. Le même article dit que j’ai lu qu’il y avait environ 7500 sans-abri dans la ville – ce qui, à mon avis, doit être une sous-estimation massive. Il est dit que l’itinérance à Los Angeles est plus de 60 000.

Qu’est-ce que le sans-abrisme et la pauvreté urbaine à San Francisco ont à voir avec les marchés que vous pourriez demander?

Tout. Absolument tout.