Wayne Madsen et le débordement comico-mondial du bordel vénézuélien

Wayne Madsen et le débordement mondial du bordel vénézuélien

« Pompeo a véritablement ouvert la “boîte de Pandore” avec son initiative ouvrant le défilé de reconnaissance internationale de Guaido comme nouveau président (“par intérim”) du Venezuela, dans un acte de complète usurpation antidémocratique du pouvoir. Qu’il s’agisse de la boîte de Pandore de Pompeo ou de la “doctrine Trump”, ceux qui se précipitent pour soutenir Guaido pourraient bien voir la situation se retourner contre eux. Bolsonaro, qui a été élu président du Brésil uniquement parce que l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, beaucoup plus populaire, est toujours en prison à la suite d’un procès politique basé sur des accusations fabriquées de toutes pièces ; nombre de pays pourraient finalement estimer que Lula, bien qu’emprisonné, est le président légitime du Brésil, et le reconnaître comme tel à la place de Bolsonaro.

» Il en va de même pour le Colombien Duque, qui a remporté son élection en 2018 en raison de l’intimidation des électeurs par des cartels de la drogue et de puissants oligarques. Le candidat de gauche défait, Gustavo Petro, pourrait être reconnu comme président de la Colombie par d’autres nations. Le président péruvien, Martin Vizcarra, n’est devenu président qu’après la démission de celui dont il était le vice-président, Pedro Pablo Kuczynski, à cause du scandale de corruption Odebrecht qui a secoué toute l’Amérique latine. Vizcarra pourrait facilement à son tour se voir contesté comme président du Pérou, lui aussi étant impliqué dans le scandale Odebrecht. Des nations du monde entier, dégoûtées qu’un tel criminel soit installé au palais présidentiel à Lima, pourraient se tourner vers le vice-président de Vizcarra, Mercedes Araoz.

» Quant au président de l’Argentine, Mauricio Macri, qui soutient Guaido, sa victoire à l’arraché et largement marquée d’accusations de fraude de 2015 sur Daniel Scioli, pourrait être contestée par des nations progressistes, lui préférant finalement Scioli à la présidence de l’Argentine. Et ainsi de suite pour nombre de dirigeants qui ont reconnu Guaido comme président du Venezuela. Peut-être même qu’un groupe de nations pourrait annoncer qu’elles ne traiteraient plus désormais qu’avec le chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn comme Premier ministre britannique.

» Et un groupe de pays pourrait toujours proclamer qu’ils croient que Donald Trump a été élu illégalement à la présidence des États-Unis et annoncer qu’ils reconnaissent Hillary Clinton en tant que présidente par intérim des États-Unis. En effet, l’ouverture de la boîte de Pandore par Pompeo laisse entrevoir des possibilités….

http://www.dedefensa.org/article/coup-detat-a-litalienne