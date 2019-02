Énième bordel-imbroglio impérial-social-latino au Venezuela ? Le point de vue de Gustave Le Bon…

Venezuela… Pendant que tout le monde s’engueule, une relecture : Gustave Le Bon et les républiques latino-américaines (vers 1900)

Considérons d’abord les nations qui se trouvent au niveau le plus inférieur de l’échelle de la civilisation latine, c’est-à-dire les 22 républiques espagnoles de l’Amérique. Elles m’ont souvent servi d’exemple pour montrer le peu d’influence des institutions dans la vie des peuples et il serait inutile de revenir longuement sur leur situation. Elles ont réalisé depuis longtemps l’avenir qui nous menace. Toutes, sans une seule exception, sont arrivées à ce degré où la décadence se manifeste par la plus complète anarchie, et où les peuples n’ont qu’à gagner à être conquis par une nation assez forte pour les diriger.

Peuplées par des races usées, sans énergie, sans initiative, sans moralité et sans volonté, les 22 républiques latines de l’Amérique, bien que situées dans les contrées les plus riches du globe, sont incapables de tirer aucun parti de leurs immenses ressources. Elles vivent d’emprunts européens que se partagent des bandes de forbans politiques associés à d’autres forbans de la finance européenne chargés d’exploiter l’ignorance du public, et d’autant plus coupables qu’ils sont trop bien renseignés pour croire que les emprunts lancés par eux soient jamais remboursés. Dans ces malheureuses républiques, le pillage est général, et comme chacun veut y prendre sa part, les guerres civiles sont permanentes, les présidents régulièrement assassinés afin de permettre à un nouveau parti d’arriver au pouvoir et de s’enrichir à son tour. Cela durera ainsi sans doute jusqu’au jour où un aventurier de talent, à la tête de quelques milliers d’hommes disciplinés, tentera la facile conquête de ces tristes contrées et les assujettira à un régime de fer, le seul dont soient dignes les peuples dépourvus de virilité, de moralité, et incapables de se gouverner…

Si quelques étrangers, Anglais et Allemands, attirés par les richesses naturelles du sol, ne s’étaient pas établis dans les capitales, tous ces pays dégénérés seraient retournés depuis longtemps à la pure barbarie. La seule de ces républiques qui se maintienne un peu, la République Argentine, n’échappe à la ruine générale que parce qu’elle est de plus en plus envahie par les Anglais.

Psychologie du socialisme, III, 7