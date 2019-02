On est rassurés : il serait réélu ; il le sera d’ailleurs. Il menace même l’Allemagne.

Macron réélu si la présidentielle avait lieu dimanche

Par Le Figaro.fr avec Reuters

Mis à jour le 08/02/2019 à 15:41

Publié le 08/02/2019 à 14:34

Emmanuel Macron arriverait en tête du second tour de l’élection présidentielle, avec 56% des voix devant Marine Le Pen (44%) si le scrutin avait lieu dimanche, montre un sondage Ifop pour Marianne publié aujourd’hui.

Au premier tour, le chef de l’Etat réunit 30% des intentions de vote, la présidente du Rassemblement national (RN) 27%, Jean-Luc Mélenchon 12%, suivis de Laurent Wauquiez pour Les Républicains (LR) à 8% et Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan à 6% tous les deux. Olivier Faure (PS) obtiendrait 3% et Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts) 2%.

Par rapport aux résultats de l’élection présidentielle 2017, Emmanuel Macron, qui s’est qualifié avec 24% des voix le 23 avril 2017 et a été élu à la présidence par 66,1% des Français, améliorerait son score du premier tour, signe d’un paysage politique dépeuplé en dehors des deux camps La République en marche-RN. Sur fond de mouvement des « Gilets jaunes », il réduit toutefois son avance au second tour sur Marine Le Pen.

L’enquête a été réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 912 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

