Gustave Le Bon et les vieux problèmes français vers… 1890

Certains font semblant d’accuser l’euro, l’Europe, les immigrés, les arabes, les allemands ou les Américains de tous nos maux, sans oublier les indispensables et inusables juifs !

Mais les problèmes français sont bien français et bien éternels. Tocqueville les analyse dans son Ancien régime et la révolution, Marx dans son dix-huit brumaire, Flaubert dans sa correspondance. Le livre de Lysis contre l’oligarchie financière (déjà…) du siècle dernier accusait les investisseurs de ne pas investir dans l’industrie française à cette époque, le seul banquier s’en plaignant étant le baron de Rothschild…

Relisons…

Immigration, déclin, étatisme, impôts, chômage, réforme ? Redécouvrez Gustave Le Bon ! Téléchargez (uqac.ca) la Psychologie du socialisme et lisez ces bonnes phrases :

« Comparée à la même classe en Angleterre et en Allemagne, écrivait récemment un pamphlétaire suisse cité par la France extérieure, la bourgeoisie française vous donnera l’idée d’une personne avancée en âge. L’initiative individuelle va en diminuant, l’esprit d’entreprise semble paralysé. Le besoin de repos, d’occupations sédentaires augmente, les placements en fonds d’Etat augmentent, le nombre des fonctionnaires augmente, c’est-à-dire: les capitaux, les intelligences, les capacités se retirent des affaires. »

Après le suisse anonyme en rajoute :

« Les recettes diminuent, les exportations diminuent, les enfants diminuent, l’énergie diminue, le sentiment de l’autorité, de la justice, de la religion diminue, l’intérêt porté aux affaires publiques diminue. Les dépenses augmentent, les importations augmentent sur toute la ligne, l’infiltration des étrangers augmente.«

Le Grand Remplacement a commencé il y a bien longtemps, Maupassant en parle dans son voyage en Corse. Lisez aussi l’enquête très sérieuse de Rebatet en 1937 ; l’écrivain fasciste affirme que les immigrants européens valent moins que les autres ! Il estime les sidis qui sont morts pour la France.

Voyons le réveil de l’orient qui n’a pas attendu non plus France-info :

« Bornée d’abord aux matières premières et aux produits agricoles, la lutte entre l’Orient et l’Occident s’est étendue progressivement aux produits industriels (…)

Avec des prix de revient aussi faibles, les exportations de l’Inde ont passé en dix ans de 712 millions à plus de 4 milliards (…)

Les Orientaux se sont mis à fabriquer successivement tous les produits européens, et toujours dans des conditions de bon marché rendant toute lutte impossible. Horlogerie, faïence, papier, parfumerie, et jusqu’à l’article dit de Paris, se fabriquent maintenant au Japon. L’objet européen se trouve ainsi de plus en plus éliminé de l’Orient. »

Se plaint-on encore de la France désindustrialisée et dépassée ?

« On y est, en effet. Nous vivons de l’ombre du passé, c’est-à-dire de l’ombre d’une ombre, et la décadence s’accentue avec une rapidité qui frappe tous les statisticiens.

Nos exportations, qui, il y a 20 ans, étaient fort supérieures à celles de l’Allemagne, sont bien inférieures maintenant. Comme on l’a dit justement, nos pertes commerciales sont telles gue nous repayons tous les trois ou quatre ans l’indemnité de guerre que nous pensions n’avoir eu à payer qu’une fois. »

Il reste le luxe (Vuitton, le champagne, les relais-châteaux, le Macron-Rothschild) :

« Ce qui sauve d’un anéantissement complet notre commerce extérieur, c’est le monopole de certains produits naturels, tels que les vins de qualité supérieure, que presque seuls nous possédons, et l’exportation de quelques articles de luxe : modes, soieries, fleurs artificielles, parfumerie, bijouterie, etc., où notre habileté artistique n’est pas encore trop atteinte pour l’instant. Mais sur tout le reste la baisse est rapide. »

Le Bon devient prophétique, via un Allemand :

« Cet Allemand a écrit des phrases qui hantent sans cesse mon esprit. Il a prédit que la France deviendrait une sorte de colonie qui serait administrée par des fonctionnaires français et mise en valeur par des industriels, des commerçants, des agriculteurs allemands aidés par une main-d’œuvre immigrée également. »

Pas besoin du complot européen ou autre. Le déclin industriel, démographique (énorme à l’époque avec 900 000 avortements sous cape), était institué dès cette époque. Un bref rebond à l’époque du gaullisme, et puis c’est tout !

Le Bon expliquait lui la situation des PIGS avec nos origines latines :

« Nos lecteurs savent comment les aptitudes des peuples latins ont été créées par leur passé, et à quel point ces peuples subissent aujourd’hui les effets de ce passé. Ils savent l’influence de notre centralisation séculaire, celle de l’absorption progressive par l’Etat détruisant toutes les initiatives individuelles et rendant les citoyens incapables de rien accomplir par eux-mêmes lorsqu’ils sont privés de direction. »

L’éducation franco-italo-espagnole en prend un coup comme toujours :

« Ils connaissent aussi le terrible effet d’un système d’éducation qui dépouille la jeunesse des vestiges d’initiative et de volonté que l’hérédité leur a laissés, les lance dans la vie sans autres connaissances que des mots et fausse leur jugement pour toujours. »

En 1890 comme en 2017, les Allemands sont devant :

« … les Allemands ne souffrent pas comme nous de la pléthore des licenciés et bacheliers sans emploi, parce que leur éducation technique étant fort soignée, ils trouvent facilement à s’utiliser dans l’industrie, alors que l’éducation purement théorique des latins ne les rend aptes qu’à faire des professeurs, des magistrats, des fonctionnaires ou des politiciens. »

Gustave Le Bon se trompe enfin :

« Paris sera bientôt considéré par les Allemands comme la plus productive de leurs colonies. »

Car on ajoutera aux Allemands Wall Street, la City, les Qatari et Shanghai ! La dernière fois que j’ai vu Jean Raspail à Paris, il était le seul français dans son immeuble. Paris ville globale…

