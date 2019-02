Un grand texte de Frithjof Schuon sur notre dégénérescence artistique (surnommée progrès, évolution, libération…)

…on prétend «libérer» la musique de tels «préjugés», «conventions» ou «contraintes», mais en réalité on la «libère» de sa propre nature, comme on a «libéré» la peinture de la peinture, la poésie de la poésie, et l’architecture de l’architecture ; le surréalisme a «libéré» l’art de l’art, comme on «libère» de la vie un corps, en le tuant.

Cette allusion à la musique nous oblige à faire remarquer que, à l’époque de la Renaissance et dans les siècles suivants, la déchéance de la musique et de la poésie est infiniment moindre, — si même elle existe, ou dans la mesure où elle existe, — que celle des arts plastiques et de l’architecture; il n’y a pas de commune mesure entre les sonnets de Michel-Ange et les œuvres qui l’ont rendu célèbre, ou entre Shakespeare ou Palestrina et les arts visibles de leur temps.

La musique de la Renaissance, comme celle du moyen âge qu’elle continue, sonorise ce que l’âme européenne a de grand et de chevaleresque; elle fait penser à du vin, de l’hydromel, des violes d’amour pleines de légendes. La raison de cette disproportion entre les arts est que la déchéance intellectuelle, — au point de vue de l’intelligence contemplative, non inventive, — se manifeste beaucoup plus directement dans les arts visibles, qui mettent forcément en cause des éléments d’intellectualité, que dans les arts audibles ou «itératifs», qui extériorisent avant tout les états — et éventuellement les beautés — de cette substance sensible qu’est l’âme. Dans les arts plastiques et l’architecture, la Renaissance, c’est l’art de la passion et de la mégalomanie; le baroque, c’est celui du rêve. Dans la musique, le baroque extériorise ce que le rêve peut avoir d’aimable, de tendre, de paradisiaque; dans les arts visuels, il en manifeste le côté illusoire et risible, l’enchantement qui se coagule en cauchemar. Au XIXe siècle, la poésie et la musique romantiques ont renforcé et exaspéré les attachements terrestres; c’est, comme tout individualisme sentimental, une terrible semence de déchirements et de douleurs; mais il y a, dans le romantisme, — au sens le plus large, — bien des beautés qu’on aimerait voir intégrées dans un amour de Dieu. Alors que la musique ancienne comportait une valeur spirituelle qui est encore sensible à la fin du XVIIIe siècle, la musique changea de plan au début du siècle suivant et devint, en fait, un succédané de religion ou de mystique : plus que dans la musique profane des époques précédentes, l’émotion musicale assumait alors une fonction d’excuse irrationnelle de toutes les faiblesses humaines; la musique devenait hypersensible et grandiloquente dans la mesure même où la «vie de tous les jours» s’enfonçait dans un rationalisme scientiste et un matérialisme mercantile.

Mais en général, c’est toujours encore de la musique véritable, donc reliée aux qualités cosmiques, et susceptible, par conséquent, — bien qu’en fait les chances soient minimes, — de véhiculer un mouvement de l’âme vers le Ciel.

