« omnis pariter deos perdet mors aliqua et chaos, et mors fata nouissima in se constituet sibi » : Sénèque (dont il faut découvrir le prodigieux théâtre) et la grande Fin du Monde

« Un jour viendra, jour suprême, où les lois qui maintiennent l’harmonie du monde se briseront ; alors le pôle austral écrasera la Libye et tout le pays des Garamantes; le pôle arctique écrasera tout ce que le Chariot domine, et tout le froid empire de Borée. Le soleil tremblant se détachera du ciel avec sa lumière. Le ciel lui-même tombera en entraînant, du couchant à l’aurore, la ruine de l’univers. Une mort particulière frappera tous les dieux, et le Chaos les saisira. La mort enfin se détruira aussi elle-même, après avoir tout détruit.

Iam, iam legibus obrutis

mundo cum ueniet dies,

australis polus obruet

quidquid per Libyam iacet 1105

et sparsus Garamas tenet;

arctous polus obruet

quidquid subiacet axibus

et siccus Boreas ferit.

amisso trepidus polo 1110

Titan excutiet diem.

Caeli regia concidens

ortus atque obitus trahet

atque omnis pariter deos

perdet mors aliqua et chaos, 1115

et mors fata nouissima

in se constituet sibi.

Mais où iront ces débris du monde? la voûte de l’enfer s’ouvrira-t-elle pour recevoir les cieux brisés? ou l’espace qui les sépare de la terre suffira-t-il pour contenir tant de ruines? Quel lieu assez vaste pour cacher ce crime du destin? quelle région sur nos têtes renfermera dans un même tombeau la mer, le ciel et l’enfer confondus? »

Source : Hercule, acte III, Remacle.org