Et si on était déjà morts en 1906 ? Écœuré par ses compatriotes et par notre entropie, Léon Bloy, qui invoque des prophéties trompeuses, se pose la question…

On n’a pas l’air de savoir ce que c’est que soixante ans. Je le sais un peu, étant né l’année même de la Salette, exactement soixante-dix jours avant l’Apparition. J’ai des contemporains qui sont des vieillards. Or je tétais pour longtemps encore, lorsque Marie déclara « qu’Elle ne pouvait plus retenir le Bras de son Fils ». Naturellement on s’est attendu à des malheurs fracassants, à des catastrophes étourdissantes. On a même cru que 1870 suffisait, comblait la mesure de la Colère.

Nul ne s’est dit qu’il se pourrait qu’il y eût autre chose que le foudroiement, car enfin c’est insupportable à la raison, ces menaces tellement précises qui ne s’accomplissent pas, alors surtout que rien n’a été fait pour en détourner l’accomplissement, et le mal qu’il fallait punir s’étant, au contraire, immensément aggravé. Il y a autre chose, assurément, et c’est épouvantable d’y penser.

Si on était mort déjà, vraiment mort et qu’il ne restât plus qu’à être enfoui comme des charognes ! Terrible vision ! Plus terrible pensée !

Journal, 25 août 1906, archive.org

Mais Bloy ajoute sur le désespoir (cf. Carlyle : « Le désespoir porté assez loin complète le cercle et redevient une sorte d’espérance ardente et féconde) :

…vous finirez par comprendre qu’on ne trouve que le jour où on a très humblement renoncé à chercher ce qu’on avait sous la main, sans le savoir. Pour mon compte, je déclare que je n’ai jamais rien cherché ni trouvé, il moins qu’on ne veuille appeler trouvaille le fait de heurter aveuglément un seuil et d’être, du coup, jeté à plat ventre dans la Maison lumineuse.

Léon Bloy, lettre à Maritain, l’invendable, p.116