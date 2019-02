Gouverner par le chaos : notre éminent érudit lecteur Alexandre conteste Lucien (Cerise)

Bon le texte est intéressant jusqu’au moment où il nous dit de faire la guerre, et qui plus est à la manière de la Bande de Gaza (démographie de combat etc.) S’il veut se baser sur le réel, qu’il nous trouve des exemples de succès de sa stratégie.

Quant à moi, j’estime que le Système se détruit très bien tout seul, nous sommes dans la phase de fuite en avant technologique qui précède l’effondrement. La psychologie de nos oppresseurs est déjà très atteinte.

Le problème n’est pas de vaincre, car alors tout comme la Résistance a jadis fait le lit des Anglo-Saxons par le SOE, nous ferions le lit des Russes (et d’autres). La problématique est tout autre, car le Système est la seule chose qui puisse maintenir 7,5 milliards de personnes en vie. S’il y a effondrement, il y a une perte supérieure à 80% de la population (et encore, c’était pour des sociétés agricoles).

Comme disaient les Allemands en 1945, “Bleib übrig” c’est-à-dire à la fois “reste disponible” et “reste vivant”.

