L’armée russe interdit smart (smert, la mort en russe) phones et réseaux sociaux : comme elle a donc raison !

Smartphones et réseaux sociaux non autorisés dans l’armée russe

La Douma d’Etat de Russie a adopté en troisième lecture la loi interdisant aux militaires et aux appelés de l’armée russe d’utiliser des téléphones portables et autres appareils électroniques portables leur permettant de se connecter à des réseaux mondiaux et de transmettre des informations. 1 commentaires 0 part

408 députés ont appuyé le projet de loi, personne n’a voté contre. La mesure est jugée nécessaire en raison de la difficulté d’organiser le contrôle des restrictions d’information. En d’autres termes, les consignés et le personnel militaire peuvent ouvrir l’accès du public à des informations indésirables, telles que leur emplacement.

Le droit des militaires russes d’utiliser les réseaux sociaux va également être limité. Par exemple, ils ne seront pas en mesure de publier des informations indiquant leur emplacement et leur affiliation avec les forces armées.

Le projet de loi interdit également aux militaires de contacter la presse, de parler de leurs collègues ou des détails et particularités de leurs services. Les auteurs du projet de loi ont expliqué que de telles mesures avaient été introduites en liaison avec l’attention « spéciale » que des services spéciaux étrangers et des organisations terroristes accordaient à l’armée russe.

See more at http://www.pravdareport.com/news/society/142263-russian_army/