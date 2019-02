SOS retraite de Russie ! Le S 400 pris en orage, euh, en otage par la mauvais temps. Défense… de rire

Les missiles russes S-400 perdus dans une tempête lors de leur transport en Chine

Le chef de Russian Technologies, Sergei Chemezov, a clarifié le sort des missiles guidés anti-aériens que la Russie était censée livrer à la Chine. Lors d'une conférence de presse au salon de l'armement IDEX, M. Chemezov a déclaré que la Russie envoyait en Chine des missiles anti-aériens guidés pour systèmes Triumf S-400, conformément au contrat. Cependant, le navire qui transportait les missiles à bord s'est retrouvé sous un coup de vent et les missiles ont dû être détruits par la suite car ils avaient été endommagés. Maintenant, la Russie fabrique de nouveaux missiles qui seront bientôt livrés à la Chine.

Le contrat de fourniture d’au moins six divisions S-400 à la Chine est évalué à plus de 3 milliards de dollars. Le transport des missiles vers la Chine a commencé le 18 février. Cependant, le lendemain, le navire a été frappé par un coup de vent dans la région de la Manche. Pendant la tempête, le matériel de montage s’est brisé et certains des missiles ont été sérieusement endommagés.

Le capitaine a décidé de retourner le navire en Russie. Il était dit que le navire transportait un poste de commandement, une station radar, du matériel électrique et auxiliaire, des pièces détachées, des outils, des accessoires et d’autres éléments du système.

La Chine recevra le matériel non livré plus tard.

Les missiles anti-aériens guidés de systèmes S-400 peuvent frapper des cibles aérodynamiques à une altitude maximale de 27 km et des cibles balistiques à une altitude maximale de 25 km.

