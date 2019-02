veni vidi pas envahi ? la croisade humanitaire de trempe au Venezuela s’avérerait une chiasse à coure…Vite, un plan bébé, Donald !!!!

Le pari vénézuélien de Trump se révèle être un dossier battu

Finian Cunningham (né en 1963) a beaucoup écrit sur les affaires internationales avec des articles publiés dans plusieurs langues. Originaire de Belfast, en Irlande du Nord, il est titulaire d’une maîtrise en chimie agricole et a travaillé comme éditeur scientifique pour la Royal Society of Chemistry, à Cambridge, en Angleterre, avant de poursuivre une carrière dans le journalisme. Pendant plus de 20 ans, il a travaillé en tant que rédacteur et rédacteur dans de grands groupes de médias, notamment The Mirror, Irish Times et Independent. Aujourd’hui journaliste indépendant basé en Afrique de l’Est, ses articles sont publiés sur RT, Sputnik, Strategic Culture Foundation et Press TV.Date de publication: 19 fév 2019 à 15h44Obtenir une URL courte

Donald Trump à l’Université internationale de Floride, le 18 février 2019 © Getty Images / Joe Raedle

1805











L’offre de Trump pour un changement de régime au Venezuela commence à ressembler à une portée excessive. Alors que l’armée du pays sud-américain reste fermement fidèle au président Maduro, des questions embarrassantes pèsent sur le plan douteux des États-Unis

Ce n’est pas seulement la réputation de Washington qui va prendre un autre coup dur. Il en sera de même pour les États européens qui ont honteusement ramé derrière la tentative sournoise de déstabiliser une nation souveraine.

Les journalistes ont demandé au président américain Donald Trump ce week-end s’il avait un « plan B » pour le Venezuela si le président Nicolas Maduro ne se désistait pas bientôt, comme le demande Washington. Avec son bluster typique, Trump a déclaré avoir plusieurs options de sauvegarde.

Mais, malgré sa bravoure, il semble que le pari de Trump sur un changement de régime au Venezuela est une entreprise perdante. Les États-Unis semblent être de plus en plus désespérés pour sauver leur plan visant à renverser le gouvernement à Caracas.AUSSI SUR RT.COM« Ils veulent nous asservir! » Maduro dénonce l’ultimatum de Trump et l’attaque du « style nazi » contre le socialisme

Le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui a beaucoup travaillé sur la Maison Blanche de Trump au Venezuela, s’est rendu au poste-frontière avec la Colombie, où des avions de transport militaires américains ont acheminé des vivres et des secours médicaux.

La cascade de relations publiques ressemblait à des scènes d’une autre opération de changement de régime soutenue par les États-Unis en Ukraine en 2014, lorsque le regretté sénateur John McCain et la responsable du département d’État Victoria Nuland ont distribué des biscuits aux manifestants.

Rubio pendait des cargaisons d’aide alimentaire comme un pot-de-vin. S’exprimant en espagnol, il a tenté de façon chancelante de faire du chantage émotionnel, s’adressant à l’armée vénézuélienne pour avoir prétendument refusé de la nourriture et d’autres produits de première nécessité à leurs « familles ». Rubio a également affirmé que si les soldats vénézuéliens empêchaient la distribution de fournitures d’aide, ils risquaient d’être poursuivis pour » crimes contre l’humanité . «

LIRE LA SUITE: Un pont trop éloigné: les États-Unis prétendent que le Venezuela a bloqué les livraisons d’aide … à un carrefour jamais ouvert

C’est riche en effet. Washington a imposé des sanctions à l’économie dépendante du pétrole au Venezuela, causant de nombreuses privations dans le pays, qui ont touché près de 31 millions de personnes. La Maison Blanche Trump a arbitrairement désigné une figure mineure de l’opposition, Juan Guaido, « président reconnu » tout en violant le mandat électoral de Nicolas Maduro et la décision de la Cour suprême du Venezuela. En outre, Washington et ses médias serviles ont ouvertement appelé à une insurrection de la part de l’armée.

Si des personnes sont passibles de poursuites pour crimes contre l’humanité et crimes contre la paix, ce sont des politiciens américains comme Rubio, ainsi que le président Trump, aux côtés du vice-président Mike Pence, du secrétaire d’État Mike Pompeo et du conseiller en sécurité nationale John Bolton. Ils ont tous violé de manière flagrante la Charte des Nations Unies dans leurs tentatives de provoquer un changement de régime au Venezuela.

De plus, plusieurs gouvernements européens ont pris parti pour Washington dans sa politique de délégitimation de Maduro.

Cuisine américaine et d’ autres aides continuent d’être stockées dans des entrepôts en Colombie et au Brésil depuis la Maison Blanche coronated auto-proclamé « président par intérim Guaido » le 23 Janvier Guaido et ses partisans à Washington sont donne un délai du 23 Février pour la matière à autorisé au Venezuela.Lire la suiteDes avions militaires américains avec une « aide humanitaire » à destination du Venezuela après de nouvelles sanctions

Le gouvernement Maduro refuse fermement de permettre l’acheminement de l’aide américaine dans le pays. L’ONU et la Croix-Rouge internationale affirment également qu’ils ne participeront pas à la distribution des fournitures, car cela compromettrait leur neutralitéofficielle .

L’opposition vénézuélienne soutenue par les États-Unis appelle à la mobilisation d’un million de partisans pour forcer l’aide américaine à traverser la frontière. Mais un tel schéma semble lourd et peu pratique. Les forces de sécurité vénézuéliennes ne laisseront pas un grand nombre de personnes se rassembler au passage de la frontière et pourraient provoquer une provocation violente. C’est sans doute l’intention ultime d’un tel « plan d’aide» .

Qu’est-ce que l’administration Trump va faire alors? Déployer l’armée américaine pour envahir le Venezuela avec des convois de camions de nourriture?

Cette impasse inutile au coût énorme pour les contribuables américains semble avoir été lancée par la Maison blanche Trump sans justification bien pensée. Comme de nombreuses autres initiatives et politiques sous Trump, l’ensemble du gouffre vénézuélien semble avoir été impétueux, sans méthode possible.

La solide loyauté des militaires vénézuéliens envers le gouvernement du président Maduro est un autre exemple de la façon dont Washington a trop joué négligemment. Trump, Pence, Bolton, Pompeo, Rubio et d’autres néo-impérialistes américains pensaient qu’ils pourraient renverser les forces armées d’un pays sur leur seule parole. Ces « Américains exceptionnels » pensaient-ils vraiment qu’une armée de 300 000 hommes laisserait simplement Washington renverser la constitution du pays pour mettre la main sur sa vaste richesse naturelle?

LIRE LA SUITE: Tout est une question d’argent: la défense américaine de la démocratie est un prétexte pour prendre le contrôle des ressources

Une caractéristique récurrente du gouvernement américain sous Trump est la superficialité de toute analyse de renseignement ou de politique. De manière appropriée pour une présidence dirigée par un bourreau de l’immobilier et une grande gueule narcissique, il semble souvent y avoir un manque de substance embarrassant dans la prise de décision. Qu’il s’agisse du mur de la frontière mexicaine, des relations avec la Russie, la Chine, les alliés européens, l’Iran, le commerce, le contrôle des armements, etc., la politique des États-Unis semble être faite de considérations fragiles, voire de caprices.

Au Venezuela, quelqu’un dans le cercle des dimwits de Trump a probablement eu le souffle coupé pour évincer «le socialiste Maduro » et installer la marionnette américaine Guaido… « afin que nous puissions récupérer toute cette huile. ”

Washington pouvait certainement compter sur les médias d’entreprise respectueux des États-Unis et d’Europe habituels pour chanter la feuille de cantiques pour un changement de régime. Il pourrait également compter sur certains gouvernements de droite sud-américains et ses vassaux européens toujours plus obligeants pour accompagner ses machinations criminelles.

Mais sur quoi Washington – par son arrogance et son ignorance – ne comptait pas, c’était la résistance du peuple vénézuélien. Beaucoup d’entre eux ne soutiennent pas une opposition traîtresse et marginale qui prend manifestement les ordres de la part des « impérialistes yankees » . Washington n’a pas non plus prévu que l’armée du pays soit professionnelle et déterminée à défendre la souveraineté du pays. La Maison Blanche Trump semble penser que tout le monde peut être acheté pour un prix.

Il est également significatif que la prétention hégémonique de Washington ait totalement mal interprété la politique mondiale actuelle. La Russie, la Chine, le Mexique, l’Iran, Cuba, la Turquie – et la plupart des autres pays – ont refusé de se plier au dictat de Washington pour un changement de régime au Venezuela. La majorité prépondérante des nations continue de reconnaître le président Maduro et son gouvernement comme autorités légitimes.LESsanctions américaines aident également l’Inde à devenir le premier acheteur de brut vénézuélien

Les conséquences horribles d’un changement de régime inspiré par les États-Unis dans le monde entier sont tellement obscènes que Washington est à juste titre considérée comme une faillite morale. Les États-Unis n’ont rien dit ni de demandes à prendre au sérieux. Il est considéré comme l’État voyou le plus méprisable et criminel.

Au Venezuela, dans son pari néfaste et mal conçu, le scénario est celui d’une nation fière et indépendante, prise en otage par l’impérialisme américain, qui cherche à affamer tout un peuple pour le soumettre. Des questions ne seront pas seulement posées sur la stupidité et la conduite psychopathique de Washington. Cette mésaventure insensée a également des conséquences négatives sur les médias occidentaux et les gouvernements européens qui se sont livrés à cette vilaine charade.

Le Venezuela résistera à la tempête alors que ses exportations de pétrole trouveront de nouveaux marchés en Asie pour remplacer les États-Unis.

Pendant ce temps, le Venezuela expose également les États voyous et les instigateurs du conflit international – principalement Washington.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cett