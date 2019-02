Comment le rap et la CIA ont détruit la société américaine (par un témoin)

MARDI 24 AVRIL 2012

Cette lettre anonyme a atterri dans ma boîte de réception il y a environ une minute:

Bonjour, Après plus de 20 ans, j’ai finalement décidé de raconter au monde ce dont j’avais été témoin en 1991, ce qui a été, à mon sens, l’un des plus grands tournants de la musique populaire, et finalement de la société américaine. J’ai longtemps lutté pour peser le pour et le contre de la publication de cette histoire, car j’étais réticent à impliquer les personnes présentes ce jour-là. J’ai donc simplement décidé de laisser de côté les noms et tous les détails susceptibles de mettre en péril mon bien-être personnel et celui de ceux qui, comme moi, ont été entraînés dans quelque chose pour lequel ils n’étaient pas prêts.Entre la fin des années 80 et le début des années 90, j’étais ce que l’on pourrait appeler un «décideur» au sein d’une des sociétés les plus établies du secteur de la musique. Je suis venu d’Europe au début des années 80 et je me suis rapidement implanté dans ce secteur. L’industrie était différente à l’époque. Puisque la technologie et les médias n’étaient pas accessibles aux gens comme ils le sont aujourd’hui, l’industrie avait davantage de contrôle sur le public et avait les moyens de l’influencer de toute façon. Cela peut expliquer pourquoi, au début de 1991, j’ai été invité à assister à une réunion à huis clos avec un petit groupe d’initiés du monde de la musique pour discuter de la nouvelle direction du rap. Je ne savais pas que nous serions invités à participer à l’une des pratiques commerciales les plus contraires à l’éthique et les plus destructrices que j’ai jamais vues.La réunion a eu lieu dans une résidence privée à la périphérie de Los Angeles. Je me souviens de la présence de 25 à 30 personnes, dont la plupart étaient des visages familiers. En parlant à ceux que je connaissais, nous avons plaisanté sur le thème de la réunion car beaucoup d’entre nous ne s’intéressaient pas au rap et ne voyaient pas l’objet d’être invité à une réunion privée pour discuter de son avenir. Parmi les participants, il y avait un petit groupe de visages inconnus qui sont restés entre eux et n’ont fait aucune tentative de socialisation au-delà de leur cercle. D’après leur comportement et leur apparence formelle, ils ne semblaient pas appartenir à notre secteur. Notre conversation occasionnelle a été interrompue lorsque nous avons été invités à signer un accord de confidentialité nous empêchant de discuter publiquement des informations présentées lors de la réunion. Inutile de dire que cela intriguait et dans certains cas dérangeait beaucoup d’entre nous. L’accord ne faisait qu’une page, mais il était très clair sur le sujet et les conséquences, indiquant que le non-respect des conditions entraînerait la cessation d’un emploi. Nous avons demandé à plusieurs personnes en quoi consistait cette réunion et la raison de ce secret, mais n’avons trouvé personne qui puisse nous répondre. Quelques personnes ont refusé de signer et sont sorties. Personne ne les a arrêtés. J’ai été tenté de suivre mais la curiosité a eu raison de moi. Un homme qui faisait partie du groupe «inconnu» a collecté les accords avec nous. J’ai été tenté de suivre mais la curiosité a eu raison de moi. Un homme qui faisait partie du groupe «inconnu» a collecté les accords avec nous. J’ai été tenté de suivre mais la curiosité a eu raison de moi. Un homme qui faisait partie du groupe «inconnu» a collecté les accords avec nous.Peu de temps après le début de la réunion, un de mes collègues de l’industrie (qui restera sans nom comme tout le monde) nous a remerciés de notre présence. Il a ensuite donné la parole à un homme qui ne s’était présenté que par son prénom et n’avait pas donné plus de détails sur ses antécédents personnels. Je pense qu’il était le propriétaire de la résidence mais cela n’a jamais été confirmé. Il a brièvement fait l’éloge de tous les succès remportés dans notre industrie et nous a félicités pour notre sélection au sein de ce petit groupe de «décideurs». À ce stade, je commence à me sentir un peu mal à l’aise face à l’étrangeté de cette réunion. Le sujet a rapidement changé au fur et à mesure que l’orateur nous a dit que les sociétés respectives que nous représentions avaient investi dans un secteur très rentable, qui pourrait devenir encore plus gratifiant grâce à notre participation active. Il a expliqué que les entreprises pour lesquelles nous travaillons avaient investi des millions de dollars dans la construction de prisons privées et que nos positions d’influence dans l’industrie de la musique auraient effectivement une incidence sur la rentabilité de ces investissements. Je me souviens que beaucoup d’entre nous dans le groupe se regardaient immédiatement, confus. À l’époque, je ne savais pas ce qu’était une prison privée, mais je n’étais pas le seul. Effectivement, quelqu’un a demandé ce que ces prisons étaient et ce que cela avait à voir avec nous. On nous a dit que ces prisons ont été construites par des entreprises privées qui ont reçu un financement du gouvernement en fonction du nombre de détenus. Plus le nombre de détenus était élevé, plus le gouvernement paierait d’argent à ces prisons. Il nous a également été clairement indiqué que, puisque ces prisons sont des propriétés privées et qu’elles deviennent cotées en bourse, nous pourrions acheter des actions. La plupart d’entre nous ont été repris par cela. Encore une fois, quelques personnes ont demandé ce que cela avait à voir avec nous. À ce stade, mon collègue du secteur qui avait ouvert la réunion a pris la parole et a répondu à nos questions. Il nous a dit que depuis que nos employeurs étaient devenus des investisseurs silencieux dans ce secteur pénitentiaire, il était maintenant dans leur intérêt de veiller à ce que ces prisons restaient remplies. Notre travail consiste à contribuer à la réalisation de cet objectif en commercialisant une musique qui encourage les comportements criminels, le rap étant la musique de choix. Il nous a assuré que ce serait une excellente situation pour nous car la musique rap devient un marché de plus en plus rentable pour nos sociétés et qu’en tant qu’employé, nous pourrons également acheter des actions personnelles dans ces prisons. Immédiatement, le silence s’installa dans la pièce. Vous auriez pu entendre une épingle tomber. Je me souviens avoir regardé autour de moi pour m’assurer que je n’étais t rêvant et a vu la moitié des personnes avec les mâchoires tombées. Mon étonnement a été interrompu lorsque quelqu’un a crié: «Est-ce une blague af ******?» À ce stade, les choses sont devenues chaotiques. Deux des hommes faisant partie du groupe «inconnu» ont saisi l’homme qui a crié et tenté de le faire sortir de la maison. Quelques-uns d’entre nous, y compris moi-même, avons essayé d’intervenir. L’un d’entre eux a sorti une arme à feu et nous avons tous reculé. Ils nous ont séparés de la foule et nous avons tous les quatre été escortés à l’extérieur. Mon collègue de l’industrie qui avait ouvert la réunion plus tôt s’est dépêché de nous rencontrer et nous a rappelé que nous avions signé l’accord et que nous allions en subir les conséquences si nous en parlions publiquement ou même avec ceux qui assistaient à la réunion. Je lui ai demandé pourquoi il était impliqué dans quelque chose d’aussi corrompu et il a répondu que c’était plus important que l’industrie de la musique et que nous ne voudrions rien contester sans conséquences. Nous avons tous protesté et, lorsqu’il est rentré dans la maison, je me souviens mot pour mot de la dernière chose qu’il avait dite: «Je ne peux plus rien. Rappelez-vous que vous avez signé un accord. »Il ferma ensuite la porte derrière lui. Les hommes nous ont conduits à nos voitures et ont observé jusqu’à ce que nous partions.Un million de choses me trottaient dans la tête alors que je partais et j’ai finalement décidé de m’arrêter et de me garer dans une rue pour recueillir mes pensées. Je repassais tout dans mon esprit à plusieurs reprises et tout me semblait très surréaliste. J’étais en colère contre moi-même pour ne pas avoir joué un rôle plus actif dans la remise en question de ce qui nous avait été présenté. J’aimerais croire que le choc de tout cela est ce qui a suspendu ma meilleure nature. Après ce qui m’a semblé être une éternité, j’ai pu me calmer suffisamment pour rentrer à la maison. Je n’ai parlé ni appelé personne ce soir-là. Le lendemain, de retour au bureau, j’étais visiblement dehors, mais le reprochais d’être sous le mauvais temps. Personne d’autre dans mon département n’avait été invité à la réunion et je me sentais coupable de ne pas pouvoir partager ce que j’avais vu. Je pensais contacter les 3 autres personnes qui portaient des coups de pied de la maison, mais je ne me souvenais pas de leurs noms et je pensais que les retrouver attirerait probablement une attention indésirable. J’ai envisagé de prendre la parole en public au risque de perdre mon emploi, mais j’ai réalisé que je mettrais probablement plus en péril que mon emploi et je ne voulais pas risquer que quelque chose arrive à ma famille. J’ai pensé à ces hommes armés et je me suis demandé qui ils étaient. On m’avait dit que c’était plus important que l’industrie de la musique et tout ce que je pouvais faire était de laisser mon imagination s’exprimer librement. Il n’y avait pas de réponses et personne à qui parler. J’ai essayé de faire un peu de recherche sur les prisons privées mais je n’ai rien découvert sur l’implication de l’industrie de la musique. Cependant, les informations que j’ai trouvées ont confirmé à quel point cette affaire pénitentiaire était dangereuse. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Finalement, c’était comme si la réunion n’avait jamais eu lieu. Tout semblait surréaliste. Je suis devenu plus reclus et ai cessé d’assister à des événements de l’industrie, sauf obligation professionnelle. À deux reprises, je me suis retrouvé à la même fonction que mon ancien collègue. Les deux fois, nos yeux se sont croisés mais rien n’a été échangé. Au fil des mois, le rap a définitivement changé de direction. Je n’en ai jamais été fan mais même moi, je pouvais faire la différence. Les numéros de rap qui parlent de politique ou d’amusement inoffensif disparaissaient rapidement à mesure que le rap gangster commençait à dominer les ondes. Quelques mois seulement s’étaient écoulés depuis la réunion mais je soupçonne que les idées présentées ce jour-là ont été mises en œuvre avec succès. C’était comme si la commande avait été donnée à tous les directeurs de labels majeurs. La musique grimpait dans les charts et la plupart des compagnies étaient plus que ravies de la capitaliser. Chacun montait son propre numéro de gangster sur une chaîne de montage. Tout le monde a acheté, consommateurs inclus. La violence et la consommation de drogue sont devenues un thème central dans la plupart des chansons de rap. J’ai parlé à quelques-uns de mes collègues de l’industrie pour obtenir leur avis sur la nouvelle tendance, mais on m’a répété à maintes reprises qu’il s’agissait uniquement d’offre et de demande. Malheureusement, beaucoup d’entre eux ont même affirmé que la musique renforçait leurs préjugés à l’égard des minorités.J’ai officiellement quitté le monde de la musique en 1993 mais mon cœur était déjà parti des mois auparavant. J’ai rompu les liens avec la majorité de mes pairs et je me suis retiré de ce que j’avais autrefois aimé. J’ai pris quelques jours de congé, je suis retourné en Europe pendant quelques années, je me suis installé hors de l’État et j’ai mené une vie «tranquille» loin du monde du divertissement. Au fil des années, j’ai réussi à garder mon secret, craignant de le partager avec la mauvaise personne, mais aussi un peu honteux de ne pas avoir eu les couilles pour dénoncer. Mais comme le rap a empiré, ma culpabilité a augmenté. Heureusement, à la fin des années 90, l’utilisation d’Internet comme ressource, qui n’était pas à ma disposition au début, m’a permis d’enquêter plus facilement sur ce qui est désormais appelé le complexe industriel de la prison. Maintenant que je comprends mieux le fonctionnement des prisons privées, les choses ont plus de sens que jamais. Je vois à quel point la criminalisation de la musique rap a joué un rôle important dans la promotion des stéréotypes raciaux et a égaré tant de jeunes esprits impressionnables en adoptant ces comportements criminels glorifiés qui conduisent souvent à une incarcération. Vingt ans de culpabilité est une lourde charge à porter, mais le moins que je puisse faire maintenant est de partager mon histoire, en espérant que les fans de musique rap se rendent compte de leur utilisation depuis 20 ans. Bien que je prévoie de rester anonyme pour des raisons évidentes, mon objectif est à présent de transmettre cette information au plus grand nombre de personnes possible. S’il vous plaît, aidez-moi à diffuser le mot. J’espère que d’autres qui ont assisté à la réunion en 1991 s’en inspireront et raconteront leurs propres histoires. Plus important encore, si mon histoire n’a touché qu’une seule vie, je prie pour que le poids de ma culpabilité soit un peu plus supportable.Je vous remercie.

