Fred REED : « la puissance indispensable est surtout un marché indispensable. »

De nombreuses personnes avec lesquelles je parle semblent penser que la politique étrangère américaine a quelque chose à voir avec la démocratie, les droits de l’homme, la sécurité nationale, ou peut-être le terrorisme ou la liberté, ou la gentillesse, ou quelque chose du genre. C’est une croyance curieuse, Washington s’intéressant à tous. D’autres personnes sont simplement perplexes, ne voyant aucune tendance dans le comportement international des États-Unis. Vraiment, l’explication est simple.

La raison en est bien sûr l’empire, dont le désir est une partie ancienne et innée du paquet cérébral de l’humanité. Parthes, Romains, Aztèques, Habsbourg, Britanniques. Ça n’arrête jamais.

Lorsque l’empire soviétique s’est effondré, l’Amérique est apparue sur le point d’établir le premier véritable empire mondial. Les pays développés étaient en fait des vassaux américains, si ce n’était leur nom, bon nombre d’entre eux étant occupés par des troupes américaines: entre autres, l’Europe, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l’Amérique latine, l’Arabie saoudite et l’Australie. Les États-Unis avaient de loin l’économie dominante et la plus grande armée, contrôlaient le FMI, l’OTAN, le dollar, SWIFT et bénéficiaient d’une supériorité technologique. La Russie était dans le chaos, la Chine à l’horizon.

Des groupes puissants à Washington, tels que le PNAC, ont commencé à prendre de l’agrandissement, mais le véritable choc est venu avec l’attaque contre l’Irak. La politique étrangère actuelle met ouvertement l’accent sur la domination de la planète. La chose étonnante est que certaines personnes ne remarquent pas.

Le monde fonctionne à l’huile. Le contrôle de l’offre confère un pouvoir presque absolu sur les pays qui n’en ont pas. (Par exemple, les Japonais se mangeraient bientôt si leur pétrole était coupé.) L’Arabie Saoudite est un protectorat américain et, après avoir vu ce qui est arrivé à l’Irak, sait qu’il peut être vaincu rapidement s’il est retiré de ligne. La marine américaine pourrait facilement bloquer le trafic de pétroliers d’Hormuz à destination de tous les pays.

L’un des principaux objectifs de la destruction de l’Irak était d’obtenir le contrôle de son pétrole et de placer les forces américaines à la frontière iranienne, une autre puissance pétrolière. La tentative actuelle d’affamer les Iraniens vise à mettre en place un gouvernement fantoche américain. Le coup d’État en cours au Venezuela cherche à contrôler une autre vaste réserve de pétrole. Cela servira également à intimider le reste de l’Amérique latine en montrant ce qui peut arriver à tout pays qui défie Washington. Pourquoi les troupes américaines au Nigeria? Devinez ce que le Nigeria a.

Notez que l’Irak et l’Iran, en plus de leur pétrole, sont géostratégiquement essentiels pour un empire mondial. De plus, la présence juive immensément puissante aux États-Unis soutient les guerres du Moyen-Orient pour ses propres objectifs. Il en va de même pour l’industrie des armes. Tous les chillun de Dieu aiment l’Empire.

Pour que le Grand Empire l’emporte, la Russie et la Chine, cette dernière surprise, doivent être neutralisées. Ainsi la campagne pour écraser la Russie par des sanctions économiques. En même temps, Washington pousse l’OTAN, sa milice sepoy, toujours à l’est, veut stationner les forces américaines en Pologne, prévoit un commandement de l’espace dont le seul but est d’intimider ou de mettre en faillite la Russie, se retire du traité INF pour les mêmes raisons et cherche à empêcher les relations commerciales entre la Russie et les vassaux européens (par exemple, Nordstream II).

La Chine est bien sûr le principal obstacle à l’expansion de l’empire. Ergo la guerre commerciale. L’ Amérique a arrêter le progrès économique et technologique de la Chine, et l’ arrêter maintenant, comme il ne sera pas une autre chance.

Le moment présent est un point critique impérial. Les États-Unis ne peuvent rivaliser avec la Chine sur le plan commercial ni, de plus en plus, en technologie. Washington le sait. Les avantages de Beijing sont trop importants: un marché intérieur énorme et en croissance, une population beaucoup plus brillante de personnes très brillantes, une économie à but lucratif qui permet de lourds investissements tant à l’intérieur qu’à l’étranger, un gouvernement stable qui peut planifier à long terme.

Amérique? Son pouvoir est plus fragile qu’il n’y paraît. Les États-Unis ont autrefois dominé économiquement en fabriquant de meilleurs produits à de meilleurs prix, affichaient un important excédent commercial et avaient à peine des concurrents. Aujourd’hui, il s’est désindustrialisé, affiche un déficit commercial avec presque tout le monde, porte une dette nationale astronomique et incontrôlée et produit peu de choses que le monde ne peut obtenir ailleurs, souvent à moindre coût.

De plus en plus, le pouvoir commercial des États-Unis est celui de consommateur et non de producteur. Washington dit aux autres pays: « Si vous ne faites pas ce que nous disons, nous n’achèterons pas vos affaires. » Ce pays indispensable est un marché indispensable. À quelques rares exceptions près (bien qu’importantes), si elle cessait de vendre des produits à la Chine, la Chine le remarquerait à peine, mais si elle cessait d’acheter, l’économie chinoise se désintégrerait. Les tarifs, notez-le, ne sont qu’un moyen de ne pas acheter les produits chinois.

Étant donné que le marché américain effréné est vital pour les autres pays, ils agissent souvent selon les ordres. Mais les marchés asiatiques se développent. Tout comme les industries asiatiques.

Alors que la compétitivité de l’Amérique diminue, Washington recourt à une tactique intransigeante. Il n’a pas le choix. L’Internet 5G en est un excellent exemple. Il s’agit d’une très grosse affaire, dans laquelle Huawei est en tête. Incapable de fournir un meilleur produit à un meilleur prix, Washington interdit aux vassaux de traiter avec Huawei, sous peine de ne pas acheter leurs produits. Dans ce qui semble être du désespoir, la nation exceptionnelle a fait en sorte qu’un Canada servile arrête la fille du fondateur de Huawei.

La marée va contre l’Empire. Il y a une vingtaine d’années, l’idée que la Chine puisse concurrencer les États-Unis sur le plan de la technologie aurait semblé absurde. Aujourd’hui, la Chine avance à une vitesse surprenante. Elle est au coude à coude avec les États-Unis en supercalculateurs, lance des Moonlanders, mène l’internet 5G, effectue des travaux de pointe en génétique, conçoit des chipsets de classe mondiale (par exemple, les Kirin 980 et 920) et des smartphones. Une ou deux décennies plus tard, l’Amérique sera à la traîne.

Le déclin américain est largement auto-infligé. Les États-Unis choisissent leur gouvernement en fonction des contestations de popularité parmi les avocats provinciaux plutôt que par compétence. L’éducation américaine se dégrade sous l’attaque des fanatiques de la justice sociale. Washington dépense pour l’armée plutôt que pour l’infrastructure et l’économie. Il est politiquement chaotique, sa politique changeant à chaque nouvelle administration.

La première règle de l’empire est la suivante: «Ne laissez pas vos ennemis s’unir». Au lieu de cela, Washington a poussé la Russie, la Chine et l’Iran à former une coalition contre l’empire. Il aurait peut-être été plus judicieux d’intégrer étroitement l’Iran dans l’économie européenne, mais Israël n’aurait pas laissé l’Amérique le faire. La même approche aurait fonctionné avec la Russie, racialement plus proche de l’Europe que la Chine et parfaitement consciente de la vaste Sibérie vide bordant une Chine surpeuplée. En imposant des sanctions aux adversaires et aux alliés, Washington favorise la dédollarisation et reconnaît que l’Amérique n’est pas un allié mais un maître.

C’est maintenant ou jamais. Si la grande puissance américaine en déclin ne soumet pas rapidement le reste du monde, les puissances émergentes de l’Asie l’engloutiront. Même l’Inde grandit. Soit les sanctions maîtrisent le monde, soit Washington déclenche une guerre mondiale. Ou l’Amérique deviendra juste un autre pays.

Pour paraphraser un grand penseur politique, «c’est l’empire, stupide» !