Ouf : pour obéir aux lobbies de la peur, l’aéroport John Wayne va être débaptisé ! un vrai aéro peur ! Bravo Donald, Manu et les autres !

En 1980, le comté d’Orange, en Californie, affichait une population blanche à 78% . C’était le lieu de naissance du mouvement conservateur américain, avec 38 chapitres de la Société anti-communiste John Birch .

John Wayne – la vedette du meilleur film de tous les temps, The Searchers – était membre de cette organisation et vivait à Newport Beach, une ville voisine. En 1979, l’année même où il meurt à l’âge de 72 ans, l’aéroport d’Orange County est renommé John Wayne Airport. Une statue de Wayne de neuf pieds en tenue de cow-boy se tient dans le hall du terminal principal.

Une statue de John Wayne exposée à l’aéroport international John Wayne. (Crédit Image: © David Bro / ZUMA Wire)

La résolution du conseil de surveillance du comté d’Orange proclamant le changement de nom dit qu’il était «un homme d’humilité, d’honnêteté et un héros de l’Ouest américain (qui) était un symbole pour le monde des valeurs traditionnelles américaines».

Si jamais un acteur incarnait le concept de destin manifeste, c’était Wayne. Il s’est battu pendant 14 ans pour faire tourner le film The Alamo – film qu’il a réalisé, produit et interprété dans le rôle de Davy Crockett. Donald Clark écrit dans Le film de John Wayne intitulé The Alamo: The Making of the Epic. Wayne était convaincu que «comment être un Américain devrait être illustré». Pour Wayne, Alamo était l’archétype de l’histoire américaine et l’acteur a déclaré que le film devrait «Rappelez aux peuples épris de liberté du monde qu’il n’ya pas si longtemps, des hommes et des femmes avaient le courage de se battre pour défendre leur vie, jusqu’à la mort».

Pourtant, la conception de l’identité américaine par Wayne est enterrée par le changement démographique. En 1970, le comté d’Orange était blanc à 86%. En 2004, la croissance massive de la population non blanche (principalement des Asiatiques et des Hispaniques) avait poussé les Blancs à seulement 49% de la population . Cette transformation démographique a permis aux démocrates de remporter les sept sièges de la Chambre du Congrès lors des élections de 2018 , un rappel cinglant du fait que la démographie est un destin, même au pays de John Wayne.

Sans surprise, la nouvelle population habitant la région n’aime pas les personnages associés à la conquête de l’Ouest et à l’identité américaine traditionnelle. En 2016, une pression des républicains blancs pour célébrer l’anniversaire de John Wayne a été rejetée à une écrasante majorité à cause du «racisme» de Wayne. Une résolution à l’Assemblée de l’État a été rejetée par 36 à 19 voix, avec ses opposants, le député Luis Alejo et la membre de l’assemblée, Lorena Gonzalez citant une interview de Playboy en 1971 dans laquelle Wayne donnait son point de vue sur la race.

Parmi ceux-ci étaient:

Je crois en la suprématie des Blancs jusqu’à ce que les Noirs soient éduqués à un point de responsabilité. Je ne crois pas qu’il faille donner de l’autorité et des postes de direction et de jugement à des personnes irresponsables.

Notre soi-disant vol de ce pays [d’Indiens] n’était qu’une question de survie. Un grand nombre de personnes avaient besoin de nouvelles terres et les Indiens essayaient égoïstement de les garder pour eux-mêmes.

Dans l’Amérique d’aujourd’hui, il est assez difficile pour l’industrie de trouver des choses désagréables et de les attirer sur les médias sociaux. Ainsi, dimanche, un scénariste du nom de Matt Williams a redécouvert l’interview et a tweeté: «Bon Dieu, John Wayne était un bon morceau de s ** t.» Il a été re-tweeté plus de 10 000 fois et apprécié plus que jamais. 31 000 fois, au point que « John Wayne » avait tendance sur Twitter.

Toofab, un site Web de la culture pop, a qualifié l’interview de « à couper le souffle » et de raciste. Parmi les citations qui ont suscité l’indignation figurent:

La communauté universitaire a mis au point certains tests qui permettent de déterminer si les Noirs sont suffisamment équipés en connaissances scolaires. Mais certains Noirs ont tenté de forcer le problème et d’entrer au collège quand ils n’ont pas passé les tests et n’ont pas les antécédents requis.

Il doit y avoir une norme. Je ne me sens pas coupable du fait qu’il y a cinq ou dix générations, ces personnes étaient des esclaves. . . . Maintenant, je ne tolère pas l’esclavage. C’est juste une réalité de la vie, comme le gamin qui est atteint de paralysie infantile et doit porter des bretelles pour qu’il ne puisse pas jouer au football avec nous.

Je dirai cependant ceci: je pense que tout Noir qui peut rivaliser avec un Blanc aujourd’hui peut obtenir un meilleur avantage qu’un Blanc. J’aimerais qu’ils me disent où dans le monde ils ont cela mieux qu’en Amérique.

John Wayne de Scott Eyman : The Life et The Legend révèle que Wayne a estimé que la loi de 1964 sur les droits civils violait les droits des propriétaires. Wayne a également fait face à une opposition en raison de ses opinions sur la race, même à son époque. Un an après l’ entrevue de Playboy en 1971 , Wayne est nommé grand maréchal du défilé Rose Bowl. USC Daily Trojan a estimé que le choix de Wayne était «une insulte flagrante pour les Noirs, les Indiens d’Amérique et les Américains de toutes les races qui croient en l’égalité. John Wayne est un raciste flagrant. »(P. 468) L’éditorial n’a pas réussi à le déloger de son poste.

Pourtant, la mort de la damnatio postmortem pourrait bien réussir. Il est probable qu’il y aura un mouvement pour renommer l’aéroport John Wayne. Après tout, qu’est-ce que John Wayne a à voir avec la nouvelle population du comté d’Orange et, plus largement, de la Californie? Et qu’est-ce que cette nouvelle population a à voir avec l’Amérique qui existait avant la loi sur l’immigration de 1965?

L’Amérique était autrefois une nation blanche et même les stars du cinéma savaient que cela était vrai. Pourtant, 2019, l’Amérique est une société en détresse et en train de s’effondrer. Les républicains qui pensent que même une icône comme John Wayne peut survivre, le changement démographique se leurrent.

L’élite américaine est en guerre avec le passé de ce pays, c’est-à-dire son passé blanc. Nos ennemis ne s’arrêteront pas avant que chaque héros blanc ne soit réexaminé à la recherche d’indices de «racisme» . L’intention est de revenir sur notre passé pour s’assurer que les Blancs américains n’ont pas d’avenir.

La solution consiste à adopter une attitude semblable à celle de John Wayne et à défendre sans vergogne l’héritage héroïque de ce pays. Il n’y a rien de mal avec le duc, ni avec le passé glorieux de l’Amérique. Comme John Wayne l’a dit dans son interview en 1971: «Nous nous rappelons que le passé ne peut pas être aussi grave. Nous avons bâti une nation sur ce terrain. »Pourtant, comme il l’a dit également,« nous devons aussi toujours regarder vers l’avenir »