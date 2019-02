John Wayne et le crépuscule américain (par mon lecteur Alexandre K.)

John Wayne Vs. Stoddard

C’est là où l’on se rend compte que le western « l’homme qui tua Liberty Valance » de John Ford, en parlant du passé parlait du destin des Etats-Unis. Attention spoilers & résumé du film de 1962 (…) Liberty Valance, sorte de « côté plutôt obscur » des pionniers, est confronté à Stoddard, un gringalet frais émoulu de son université (interprété par James Stewart) qui entend bien amener l’état de droit dans ce monde chaotique. Lors du duel final, il croit avoir tué Liberty alors que c’est le personnage de John Wayne qui l’a fait. John Wayne renonce par la-même à la femme dont il est épris (dans le langage cinématographique, il renonce au pays), qui va alors avec le gringalet.

Celui-ci se rend dans le monde très corrompu de la politique et devient sénateur, lorsqu’il revient dans cette ville autrefois du Far West il y trouve une petite ville bien proprette des années 1930 (déjà limite suburbia) pour y enterrer John Wayne, le passé violent, mais aussi la liberté. C’est à ce moment où l’on voit que la femme a toujours aimé John Wayne.

–

Comme tous les films de John Ford il y a une myriade d’interprétations possible, donc la mienne vaut autant qu’une autre. Ce film montre le triomphe de la narrative, Hollywood puis CNN puis Facebook, sur la population souveraine. Le gringalet issu des universités hors-sol s’imagine mieux connaître le monde que les autres, or lorsqu’il vient dans le monde réel il est complètement largué. Il arrive à convaincre/reprogrammer les plus démunis (noirs, femmes) dans son école, puis à diffuser l’idéal d’un monde meilleur. Candidat aux éléctions, Stoddard finit par être élu au lieu du candidat local. Un duel s’ensuit entre Stoddard et Valance, Valance meurt mais c’est bizarre. La théorie du complot est fondée : John Wayne avoue que c’est lui qui tua Valance, il pousse Stoddard à se présenter.

John Wayne a tué un des siens puis sa promise le plaque pour celui qui lui doit tout. Il brûle sa maison et passe 25 ans à décrépir, pendant que Stoddard amène le chemin de fer, Coca-Cola et Hollywood, ouvrant la voie à la bagnole, Wal-Mart et Jeff Bezos. La femme n’aimait pas Stoddard, elle aussi s’est sacrifiée pour un avenir meilleur, bon devenir femme de sénateur a dû aider, c’est là le drame de quelqu’un qu’on pourrait facilement accuser d’avoir n’été qu’intéressée, mais dont elle ne peut pas vraiment nier que cela ait fait partie du “package”. Renoncer à la technologie c’est renoncer au confort, pour une liberté qui elle est bien revêche et dont on ne voit pas ce qu’elle apporte, sauf bien sûr lorsqu’il est trop tard.

Et c’est bien un film qui dit que tout est trop tard. Dans la même veine, la série des “Envahisseurs”, une poignée d’années plus tard est d’après l’article Wikipedia : “une critique sociale pessimiste d’une société en décomposition (…) des usines abandonnées, des environnements urbains délabrés”.

Exactement à la même époque du film de John Ford, en France on a les Tontons Flingeurs, comme Liberty Valance des malfrats qui plus est avec un passé colonialiste (c’est un peu le même contexte finalement : la phase conquérante des Blancs), mais qui eux deviennent dépassés : Stoddard Inc. et la Charte de l’Atlantique les ont rendus obsolètes, la petite Patricia joue de la musique yé-yé pour pouvoir inscrire “Jacques Letellier, le fils du contre-Amiral” dans son réseau d’influence/Facebook/LinkedIn etc. C’est d’ailleurs déjà une Jeune-Fille, qui n’a plus besoin de travailler parce que le père de son mari-alibi musicologue (aujourd’hui ce serait un hipster) est le vice-président du FMI.

Le truc dans ces deux films ce n’est pas que des salauds modernes remplacent les vieux salauds. Patricia tout comme la femme de Stoddard, en se vendant au Système-salaud, sont devenus des caves, des anonymes, et ils ont ainsi trahi la communauté de laquelle ils sont issus.

Aujourd’hui les Etats-Unis-Système doivent enterrer jusqu’au souvenir que ces communautés ont un jour existé. N’importe quelle communauté qui ne serait pas issue de l’imagination des universités hors-sol (LGBT-Système, Noirs-Système (“Martin Luther King Day”), Peaux-Rouges-Système etc.) sont “identitaires” et donc nazies (faisons fi des étapes intermédiaires). Ces communautés étaient locales, donc existaient en dehors du Panopticon. Comme il n’y a plus de communautés locales, il n’existera plus d’Histoire. Aujourd’hui la petite ville “civilisée” par Stoddard n’a plus de commerces, le Wal-Mart vient de fermer et la jeunesse est accro aux opioïdes, une fille sur quatre a une maladie sexuellement transmissible : c’est une situation bien pire que lorsque la diligence qui l’a amené était entrée dans la ville…