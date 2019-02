Notre ami Orlov et les différents accidents nucléaires bidon

Les trois accidents nucléaires les plus importants – celui de Three Mile Island, celui de Tchernobylet celmui de Fukushima – ressemblent autant à des accidents qu’au suicide d’une personne qui se poignarderait dans le cœur plusieurs fois par derrière pendant plusieurs jours. Il s’agit plutôt d’opérations spéciales méticuleusement planifiées, impliquant des fonctionnaires au plus haut niveau et conçues pour atteindre des objectifs (anciennement) très spécifiques et secrets. Ils partagent la signature commune d’avoir été manipulés de telle sorte que l’allégation selon laquelle ils ont été commis intentionnellement par ceux qui avaient pour tâche de les empêcher est suffisamment scandaleuse pour la rendre impensable pour la grande majorité, ce qui permet de présenter la minorité qui parvient à voir à travers la tromperie comme des “théoriciens du complot” (un terme péjoratif qui empêche de réfléchir et qui a été inventé juste pour cela).

Source

Lesakerfrancophone.fr, traduction Hervé.