Pat Buchanan : pouvons-nous encore détruire mille pays avec nos 22000 milliards de dettes ? Mais si, Pat !

Pat Buchanan : pouvons-nous encore détruire mille pays avec nos 22000 milliards de dettes ?

Dans la crise vénézuélienne, a déclaré le président Donald Trump en Floride, «toutes les options sont sur la table». Et si les généraux du Venezuela persistaient dans leur refus de rompre avec Nicolas Maduro, ils pourraient «tout perdre».

Un autre exemple de bluff Yankee?

Ou est-ce que Trump est prêt à utiliser la force militaire pour faire tomber Maduro et installer Juan Guaido, le président de l’assemblée nationale qui s’est déclaré président du Venezuela?

Nous aurons une indication ce week-end, alors qu’un convoi de nourriture et d’aide humanitaire tentera de forcer son entrée au Venezuela depuis la Colombie.

Pourtant, malgré la brutalité du régime et les souffrances de la population (1 sur 10 ont fui), il est difficile de voir Trump envoyer des marines combattre l’armée vénézuélienne au Venezuela.

Trump aurait-il l’autorité pour une telle guerre?

Reste que le rôle principal que Trump a joué dans la crise soulève une question. L’interventionnisme réflexif – l’Amérique est «la nation indispensable!» – qui nous a propulsés dans la guerre sans fin du Moyen-Orient, conserve-t-il son emprise sur l’esprit américain?

La semaine prochaine, Trump rencontrera à Hanoi Kim Jong Un, de la Corée du Nord.

Bien que Kim n’ait pas testé ses missiles ou ses ogives nucléaires depuis un an, peu de gens pensent qu’il rendra un jour les armes qui assurent sa survie et a amené la superpuissance américaine à la table des négociations.

Trump est-il prêt à accepter un accord laissant le Nord nucléaire, mais aboutissant à un traité de paix, à des relations diplomatiques et à un retrait des troupes américaines de la péninsule coréenne? Ou les forces américaines doivent-elles être en Corée indéfiniment?

La Chambre de Nancy Pelosi vient de voter pour couper le soutien des États-Unis à la guerre en Arabie contre les rebelles houthis au Yémen. Le Sénat peut suivre.

Pourtant, Trump est prêt à utiliser son premier droit de veto pour éliminer cette résolution des pouvoirs de la guerre et à conserver le droit d’aider l’effort de guerre saoudien.

Quel est notre intérêt vital dans la guerre civile au Yémen? Pourquoi Trump ne voudrait-il pas nous sortir de ce désastre moral et humanitaire?

Réponse: Le prince héritier Mohammed bin Salman et son régime subiraient une défaite stratégique si les Houthis, soutenus par l’Iran, l’emportaient.

Avant la conférence de Varsovie convoquée par les États-Unis pour discuter du Moyen-Orient, le bureau de Bibi Netanyahu a tweeté: «Il s’agit d’une réunion ouverte avec des représentants de grands pays arabes, réunis avec Israël pour faire avancer l’intérêt commun de la guerre avec l’Iran… «

Le tweet « guerre à l’Iran » a été rapidement supprimé, remplacé par un nouveau tweet qui parlait de « l’intérêt commun de la lutte contre l’Iran ».

Comme beaucoup d’Américains avec qui il est proche, Bibi n’a jamais caché sa conviction quant à ce que nous, Américains, devons faire en Iran.

Au début de la semaine, des responsables de Trump ont découvert que l’Iran chiite collaborait secrètement avec les terroristes sunnites d’Al-Qaida. Cet article pourrait, selon le Washington Times, fournir «la justification juridique des frappes militaires américaines» contre l’Iran.

Lors de la Conférence sur la sécurité à Munich, les alliés de l’OTAN, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, ont réitéré leur adhésion au traité nucléaire iranien à partir duquel Trump s’est retiré et à l’amélioration des relations économiques avec Téhéran.

Trump s’est engagé il y a plusieurs mois à ramener à la maison les 2 000 soldats américains déployés en Syrie et la moitié des 14 000 soldats déployés en Afghanistan. Mais il fait face à de la résistance dans son propre parti au Congrès et même dans son propre gouvernement.

Motifs: Un retrait américain de la Syrie abandonnerait nos alliés kurdes aux Turcs, qui les considèrent comme des terroristes, et contraindrait les Kurdes à conclure un accord avec le Bashar Assad et la Russie pour leur sécurité et leur survie.

Cette semaine, la Grande-Bretagne et la France nous ont informés que si nous quittions la Syrie, ils partiraient également.

En ce qui concerne le retrait de l’Afghanistan, le résultat probable serait la chute du gouvernement de Kaboul et le retour des Taliban, qui disposent de plus de territoires qu’ils n’ont été renversés depuis 18 ans. Pour les Afghans qui jonglent avec les Américains, cela n’irait pas.

Les relations entre les États-Unis et la Russie, que Trump avait promis d’améliorer, ont retrouvé leur statut de guerre froide. Les États-Unis se retirent du traité INF de Ronald Reagan, qui interdit les missiles nucléaires basés à terre de 300 à 3000 km.

Poutine a déclaré que toute réintroduction de missiles américains basés sur la terre en Europe signifierait une nouvelle classe de missiles russes ciblés sur l’Europe – et sur les États-Unis.

Aujourd’hui, les États-Unis maintiennent une politique d’endiguement de la Russie et de la Chine, qui sont plus unies qu’elles ne l’ont été depuis les premiers jours de la guerre froide. Nous sommes responsables de la défense de 28 pays européens membres de l’OTAN, deux fois plus que pendant la guerre froide, ainsi que du Japon, de la Corée du Sud, des Philippines, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Nous avons des troupes en Syrie, en Irak et en Afghanistan, et nous sommes au seuil de la collision avec le Venezuela et l’Iran. Pourtant, nous déployons des forces armées d’une fraction de leur taille dans les années 50 et 60 et à l’époque Reagan.

La dette nationale des États-Unis est maintenant plus importante que son économie.

C’est un effort excessif impérial. C’est insoutenable.