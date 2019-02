Haine de l’espèce humaine et transhumanisme (par un lecteur averti)

Le terme « transhumanisme » est associé à des images de science-fiction telles que le clonage, la mutation génétique, le cyborg, le robot moitié-homme, et toutes sortes d’utopies futuristes. Cependant, il semble que la réalité soit sur le point de dépasser la fiction. Les phénomènes sociétaux récents, tels que la théorie du genre, le mariage homosexuel, les PMA et GPA, l’anti-spécisme sont en réalité dans une logique transhumaniste.

Le transhumanisme peut être défini en quelques mots comme un projet visant à modifier la nature humaine de manière durable, au point d’en sortir enfin. Il s’agit d’aller « au-delà » de l’homme, de sorte que l’espèce humaine soit obsolète, obsolète, obsolète. En ce sens, le terme « transhumain » est synonyme de « post-humain », mais le premier semble avoir gagné la concurrence et est imposé dans l’usage actuel. Une table documentaire sur ce thème est accessible sur Internet ou dans les œuvres grand public que l’on peut acheter en librairie.

Cette introduction se bornera à mettre en exergue la stratégie progressive qui anime le transhumanisme, qui s’imposera dans les années à venir sur le modèle de la théorie de la confusion des sexes et des lobbies LGBT, qui couvent depuis quarante ans dans un ont tissé leurs réseaux de patience avant de révéler au cours de ces derniers mois ce que nous pourrions appeler une explosion de haine anti-humaine coordonnée au niveau international. Ainsi, après un résumé des bases théoriques et historiques du projet trans-humaniste, nous décrirons comment il se manifeste dans la pratique, c’est-à-dire que nous montrerons les réseaux d’énergie concrets et installés qui le soutiennent aujourd’hui.

Le sociologue américain Vance Packard (1914-1996) a publié en 1977 une de ses œuvres majeures, The People Shapers , traduite en français par L’Homme remodelé . Cet auteur est connu depuis 1957 avec son célèbre ouvrage The Hidden Persuaders, dans lequel il a analysé les techniques de manipulation subliminale appliquées au marketing. Vingt ans plus tard, sa perspective s’est élargie à un discours politique général, critique de l’approche scientifique de la question politique. À la fin des années soixante-dix, la cybernétique et ses applications sociales ont eu le temps de diffuser certaines idées, notamment l’idée que la société humaine et l’être humain sont des mécanismes aussi bien que d’autres, convenant à un ingénieur permettant à son réaménagement de mieux les contrôler, de les améliorer d’après un plan précis. Vance Packard a donc droit au mot « Malléabilité humaine: une nouvelle idée ». Il cite ensuite la citation de Skinner: « Je n’ai pas encore vu ce que l’homme peut lui faire », qu’il commente comme suit: « Cette déclaration inquiétante de Skinner est aussi ambitieuse que la réalité. Mais il est vrai que d’innombrables tentatives sont en cours pour façonner les individus et leur comportement. Leurs implications vont loin et sont souvent inquiétantes. Les ingénieurs humains travaillent dans des domaines très variés (…) Les psychologues comportementaux comptent entre eux une armée de révolutionnaires enflammés. Le plus célèbre de ces comportements, BF Skinner, de l’Université de Harvard, a appelé à « une technologie du comportement » car « nous devons apporter des changements majeurs au comportement humain ». Il y a quelques années, un groupe de ses disciples, essayant de décrire ce qu’est l’ingénierie du comportement, explique: « Nous pouvons mettre en pratique des techniques capables de produire en masse des êtres humains supérieurs … Nous avons assez de technologie pour obtenir le type de comportement qui nous le voulons. »

Nous sommes ici dans un constructivisme complet. L’une des constantes de l’ingénierie sociale, pour laquelle le transhumanisme est une dimension, est de considérer toute l’existence comme une construction. Tout ce qui est donné, tout ce qui est naturel peut être déconstruit et reconstruit après un nouveau plan. Pour le transhumanisme, tout peut donc être transformé et artificialisé sans dommage fondamental, au contraire, car il permet la « libération » d’une nature humaine jugée trop gênante et trop limitée.

Ce régime général de déconstruction / reconstruction de tous les aspects de la vie a été qualifié de « crime parfait » par Jean Baudrillard pour dénoncer le fait qu’il débouche en réalité sur une simulation technologique du monde réel. Une illustration conquérante nous est fournie dans la série de films Matrix, où le monde réel est détruit et réduit à un désert, puis entièrement reproduit de manière virtuelle et contrôlée dans un monde informatique simulé. Dans cette théologie constructiviste, l’univers entier est un édifice, un bâtiment, un « temple à reconstruire », dans lequel la place du « grand architecte divin » doit être occupée par un initié dès qu’il régit les règles démiurgiques de la démolition et de la reconstruction contrôlées artefacts (destruction créatrice, « dissoudre et coaguler », Ordo ab chao etc.)

Cette filiale kabbaliste du transhumanisme a façonné le visage d’une modernité placée sous le règne de la quantité et du nombre. De l’imaginaire artistique aux sciences exactes, l’artificialisation de la matière vivante et sa réduction à la quantité ne considèrent pas honnêtement l’émancipation, mais plutôt sa simplification, afin de faciliter sa gestion rationnelle, numérique, industrielle et normalisée. Pour construire un consensus sur cette pauvreté d’existence et de biodiversité, ainsi que sur les pathologies physiques et mentales qui en résultent, des sommes colossales sont investies dans tous les domaines de la société afin de renforcer la philosophie socio-technologique et humaine de la société.

Parmi les discours de gestion spécifiques passés et présents, nous citons des initiatives telles que les conférences Macy de 1946 à 1953, le rapport Meadows du Club de Rome en 1972 (un point de départ médiatique pour l’idée d’un déclin démographique maîtrisé), la Transumanist World Association créée en 1998 (dont Technoprog! A tenu son premier colloque à Paris en janvier 2011), prévoyant des escortes telles que Jacques Attali, Timothy Leary, Douglas Rushkoff, Raymond Kurzweil (informaticien qui a fixé la date de la perfection humaine en 2045 lorsque la singularité technologique de l’intelligence artificielle surpassera celle de l’homme), et des médias spécialisés tels que Wired Magazine ou LaSpirale.org.

Ces initiatives sont conçues pour diffuser les mêmes virus informatiques que Human 2.0 avec la technologie du piratage corporel, l’extrinsisme, le bio hacking, l’eugénisme du clonage reproductif, PMA, gestation pour un tiers (GPA), utérus artificiel (ectogenèse), banalisation de l’avortement et de l’euthanasie, organismes génétiquement modifiés (OGM), puis « chimères », c’est-à-dire animaux et animaux génétiquement modifiés, et enfin hybrides homme / animal / voiture d’artistes tels que Matthew Barney et Enki Bilal Mecanhumanimal).

Le transhumanisme n’est pas une émergence naturelle et spontanée. Il s’agit d’un projet politique arbitraire soutenu par des « minorités actives » et des réseaux de pouvoir dont la logique doit être déchiffrée pour comprendre non pas ce qu’il sert, mais à qui il sert. En pratique, le renforcement du pouvoir du transhumanisme au cours des dernières années, en particulier par le biais du lobbying des LGBT, a révélé son vrai visage: il s’agit en réalité d’une humanophobie. Nous trouvons ici un cas d’école phising : Sous prétexte de défendre positivement quelque chose, une autre chose est réellement attaquée. Sur le même modèle, le féminisme est en réalité anti-hommes, la théorie du genre est anti-hommes et anti-femmes, le lobby homosexuel est hétérosexuel, la protection des minorités consiste à attaquer la majorité, etc. De toute évidence, le transhumanisme n’aura jamais de succès positif, pas plus que le féminisme, la confusion entre les sexes, les LGBT ou la protection des minorités. Ces différentes idéologies n’existent pas pour cela, mais seulement pour attaquer l’Homme sous le couvert de projets positifs. La haine de l’espèce humaine commercialisée par le transhumanisme est pleinement perceptible dans les mouvements politiques du siècle dernier. Le mythe de l’homme nouveau, régénéré par la science et la technologie, irriguait tout le fonds idéologique eugénique du totalitarisme du XXe siècle, ainsi que leur esthétique futuriste…