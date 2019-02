Comment la Russie veut gazer les amers Caïn

Les cibles potentielles des missiles Zircon aux Etats-Unis sont nommées

par Ivan Egorov

Le Pentagone et le bureau de contrôle présidentiel américain, ainsi que quatre autres installations de commandement stratégique américaines, seront frappés par les zircons russes dans moins de cinq minutes en cas d’agression américaine.

Cela a été rapporté par la chaîne « Russia-1″ dans l’émission « Nouvelles de la semaine »qui sera diffusé en Russie centrale dimanche soir. Selon la chaîne, dans le cas de l’utilisation de missiles contre la Russie, y compris d’Europe, les objectifs des zircons hypersoniques basés en mer constitueront trois cibles sur la côte est des États-Unis. En particulier – le bâtiment du Pentagone à Washington, qui abrite le plus haut commandement et le contrôle des forces armées et le Comité des chefs d’état-major des États-Unis, le siège du gouvernement à Camp David, ainsi que la salle de contrôle du président des États-Unis et le Centre de commandement des chefs d’état-major à Fort Ritchie Maryland. Sur la côte ouest des États-Unis, les principaux objectifs sont de contrôler les forces offensives stratégiques de McClellan en Californie – et du centre de commandement et de contrôle nucléaires de Jim Creek dans l’État de Washington.

« Si nous, sans déranger personne ni déranger quoi que ce soit, plaçons simplement nos sous-marins Zirkon avec des lance-missiles dans les océans – quarante mille dollars sur chaque sous-marin – alors les mêmes centres de décision dont parlait Poutine sont immédiatement à la portée des armes hypersoniques russes « , a déclaré le présentateur de la News of the Week, la possible utilisation des armes russes. Le programme a également donné des chiffres précis sur le temps de vol du Zircon, qui parcourt 11 000 km à l’heure avec chacune de ces cibles. Avec une distance moyenne de la base des bateaux russes dans l’océan en dehors de la zone économique exclusive des États-Unis, large de 200 milles et compte tenu de la distance parcourue par voie terrestre, cette distance est d’environ 800 kilomètres. Autrement dit, un missile russe peut toucher une cible en moins de cinq minutes.

Cette semaine, Vladimir Poutine, dans un message à l’Assemblée fédérale, a annoncé la création d’une fusée hypersonique au zircon basée en mer, lancée en mer en Russie, dont la vitesse sera de 9 max et la portée de plus de mille kilomètres. « Zircon » sera armé en tant que navire de surface et sous-marins. L’utilisation de tels missiles aux États-Unis constituera une réponse asymétrique, dans l’éventualité d’une menace pour la Russie provenant du système de défense antimissile américain en Europe. Selon les experts russes, non seulement les antimissiles, mais également les missiles à courte et moyenne portée, y compris ceux à tête nucléaire, peuvent être placés dans des lanceurs de missiles du système américain de défense antimissile en Europe orientale pour une frappe sur le territoire russe.

Source: https://rg.ru

via:https://sukhoiflanker.blogspot.com/2019/02/les-cibles-potentielles-des-missiles.html