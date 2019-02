Les 0,01 % se portent bien, merci…

PAR THE WOLF LE 26/02/2019 • ( POSTER UN COMMENTAIRE )

Le sénateur et candidat à la présidence américain Bernie Sanders a fait une déclaration audacieuse la semaine dernière : « La famille Walton (propriétaire de la chaîne de supermarchés Walmart) gagne plus d’argent en une minute que l’employé moyen de Walmart en une année entière. »

Cette affirmation est en effet exacte, quelle que soit la méthode de mesure utilisée. L’année dernière, les Walton ont reçu l’équivalent de USD 25 149 par minute en dividendes l’année dernière. Le personnel de magasin ne gagne jamais autant d’argent en une année.

A cet égard, la courbe de l’éléphant de l’économiste serbo-américain Branko Milanovicreste un classique. Elle montre clairement que les 0,01 % sont les gagnants absolus de la mondialisation. En 2017, ils ont pu s’accaparer 82 % de toutes les richesses supplémentaires.

Les Walton – mais aussi le patron d’Amazon Jeff Bezos, qui ne met que 9 secondes pour gagner le salaire annuel de son employé médian– se trouvent à l’extrême droite de la courbe, où elle monte en flèche. L’employé de Walmart susmentionné se situe entre le 55e et le 80e percentile, où la courbe descend fortement.

