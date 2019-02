« Le bruit, l’un des principaux éléments pour assommer la conscience et bloquer l’attention ».

17 septembre 2018 (très mauvaise traduction Google)

Des soufflantes et des brosses hyper-bruyantes, qui ne font que soulever du pollen, et des acariens au lieu de les ramasser. L’idée est d’encourager les allergies et d’augmenter le bruit des villes.

Aux balayeurs bruyants s’ajoutent des camions à ordures aux heures les plus délicates du début du rêve. Tout un plan invasif de la paix du peuple. Les camions à ordures « bruyants » sont également bruyants.

–

Avec la technologie actuelle, l’élimination du bruit est facile à éliminer.

Cependant, l’objectif Illuminati est d’augmenter le bruit pour assommer les consciences en bloquant l’attention.

Si les esprits de la matrice ont eux-mêmes du mal à se concentrer énormément sur quelque chose qui n’est pas automatisé par répétition, le bruit est l’un des principaux alliés du faible niveau de réaction et de sensibilisation dû à la suppression de la concentration et de l’attention.

Elimination de la concentration et de l’attention:

-Paralelamente aux voitures électriques développent des moteurs très bruyants des motos et des voitures. Les tuyaux d’échappement trompés pour produire une multiplication du bruit. Ils interdisent le CO2 mais n’interdisent pas le bruit des moteurs, car le CO2 dissout les chemtrails fumigés pour l’émission de Haarp VLF.

Les propriétaires et les conducteurs choisissent le bruit parce que leurs neurones ne donnent pas plus et avec le bruit et l’alcool ils avortent toute idée qu’ils pourraient avoir, et c’est un choix personnel, un succès que ces sujets pensent être le leur, et c’est un autre plan bloquer le réveil.

– Fêtes populaires basées sur le bruit et la poudre noire de feux d’artifice et mascletá. Groupes et concerts bruyants.

– Concerts en milliers de watts. Beaucoup de bruit qui aide l’année à penser, avec l’alcool et les drogues, et assaisonné avec une symbologie subnormale. La musique de watios garantit l’absence totale de lecture et de culture chez les personnes carnaza d’illuminatis.

– Les machines de nettoyage des feuilles et du jardin , conçues pour extraire les acariens du sol, extraire les ordures des papiers, du plastique et des feuilles, sans les ramasser, mais simplement pour les déplacer. La chose logique serait son aspiration et avec les aspirateurs silencieux déchargeant le dépôt à la poubelle. Il est impératif que ces machines inefficaces aient des moteurs très bruyants pouvant être entendus à 300 mètres, créant une contamination acoustique.

– Les ruidos en local et les exigences de la concession de licences d’exploitation et d’activités sacrifient le bruit car ils remettent en retour une machine municipale corrompue lors de l’octroi de licences, et dans ce cas ils gagnent plus avec l’interdiction.

– Le bruit des voitures et des camions . Les motos qui sont la plus grande pollution sonore sont à peine mentionnées. L’objectif est d’éliminer le CO2 en éliminant les chemtrails. Et les chemtrails en aluminium nano-poudre sont fondamentaux pour l’installation de nuages ​​avec le HAARP qui manipulent les ondes VLF.

– Toute l’industrie est associée au bruit. Et il est assuré que dès la retraite apparaissent des problèmes liés au travail et au bruit. Un système efficace d’élimination des esclaves et d’enrichissement de l’industrie pharmaceutique et hospitalière.

L’association noise-music est tellement bestiale qu’aucun concert n’est considéré comme plus performant, plus on utilise de watts. Le bruit, l’alcool et les pilules vont éliminer de nombreuses matrices de la circulation en plusieurs décennies. Opération de nettoyage régénératif en tant que source d’alimentation acoustique.

Les décibels sont un excellent outil pour le saignement des tympans matriciels, associés au blocage mental et à l’isolement des zombies. Un plan très efficace pour atteindre leur productivité dès leur plus jeune âge, puis leur perte isolée dans le silence de leur surdité et des problèmes de saignement des tympans. S’ils apprécient également les feux d’artifice, ils sont à jamais dévorés. Excellent plan eugénique pour les sous-normales. Le traitement médical passe par des maux de tête, des immunodéficiences et des antidépresseurs pouvant être traités avec des médicaments riches en aluminium.