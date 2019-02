Révélation aux antipodes catholicisme yéyé de l’autre… Pourquoi la messe orthodoxe peut durer six heures ou plus…

Une des premières choses que les gens remarquent sur les églises russes est qu’elles n’ont pas de bancs.

Les Russes sont réputés pour avoir passé des heures debout au cours de leurs longs et longs services. Alors que les services habituels durent 2 à 3 heures, les services pendant le grand carême et dans les monastères durent jusqu’à 6 heures. Pendant la majeure partie de cette période, la plus grande partie de la congrégation est debout.

Pourquoi? Est-ce une forme de masochisme? Non.

Ascétisme? Peut-être un peu.

Contrairement à beaucoup d’autres confessions chrétiennes, les services de l’Église orthodoxe russe sont considérés comme un «service» actif, ciblé et une prière à Dieu.

Historiquement, les églises anciennes n’avaient pas de bancs. Non seulement parce que se tenir debout était un signe de respect dû à la maison du roi, mais aussi parce que les offices ou le culte étaient différents.

Les bancs sont en fait un ajout moderne aux églises chrétiennes.

De Theoria:

De nos jours, il est logique que pendant le culte protestant, par exemple, lorsque le service est au cœur du sermon, les gens restent assis. Ils écoutent, reçoivent passivement des instructions et des conseils.

Cependant, pour les chrétiens russes, le sermon ne fait même pas partie intégrante de chaque service ; au lieu de cela, les services comprennent la préparation active et la participation à des prières et aux sacrements sacrés (tels que l’Eucharistie).

Un tel service actif requiert de la concentration, de l’énergie et un degré d’effort.

Et on pense traditionnellement qu’il est plus facile d’être concentré et alerte si votre corps est debout, bien droit.

Isaac le Syrien, célèbre saint chrétien orthodoxe et ascète, a déclaré:

« Si lors d’une prière, le corps ne s’exerce pas et que le cœur ne fait pas l’expérience du repentir, ce n’est pas encore un fruit pleinement mûr, car une telle prière est – sans âme »

Naturellement, le maintien d’une heure n’est pas requis de tout le monde; combien on reste et pendant combien de temps est plus un choix personnel. Il y a des sièges à l’arrière de la plupart des églises pour les enfants, les malades et les personnes âgées. Chaque personne connaît ses propres capacités, ses capacités physiques et mentales ainsi que sa propre santé et décide en conséquence.

Mais rester debout reste la règle et la position habituelle des croyants qui prient dans les églises russes est droite.

« Comme des bougies allumées », disent les mères russes à leurs enfants.

Voici d’autres extraits de la Bible et des Saints Pères sur la raison pour laquelle on devrait se tenir à l’église (publié par Orthodox Info ):

Se tenir pendant la prière était donc la règle coutumière chez les Juifs, comme le prouvent leurs écrits, à la manière des Églises céleste et de l’Ancien Testament, les chrétiens orthodoxes ont maintenu la coutume de se tenir debout pendant les offices divins, depuis les temps apostoliques. La justesse d’une telle pratique est évidente dans les Écritures du Nouveau Testament, où nous trouvons les paroles du Christ: « Quand vous priez » (Marc 9:25), et dans la tradition apostolique, où elle est souvent proclamée: « Restons bien. « Selon les enseignements apostoliques, les chrétiens devaient tous se tenir debout lors de la lecture de l’Évangile et de la « Liturgie des fidèles ». Tertullian, en l’an 190 après JC, mentionne la pratique de se tenir debout pendant les services. Il dit: « Certains, en prévision de la prière, jettent leurs manteaux, et certains pensent que leur devoir est de ne pas rester debout, mais de s’asseoir, et nous ne devons pas les imiter. Il est particulièrement inapproprié de prier assis au même moment qu’une multitude d’anges se tient devant la face du Seigneur dans la peur et la trépidation; être assis montre que nous sommes en quelque sorte en train de prier à contrecoeur, sans précaution, paresseux. « Le bienheureux Augustin, lorsqu’il discutait devant l’église, déclarait: « Ému par l’amour paternel, j’ai conseillé à ceux qui ont mal aux jambes ou qui sont accablés par une autre maladie, de s’asseoir tranquillement et d’écouter attentivement pendant de longues lectures. Mais à présent, même certaines de nos filles en bonne santé pensent qu’elles devraient le faire tout le temps… Pire encore, elles s’adonnent à ne rien faire, à ne pas écouter et à ne pas laisser les autres écouter. Ainsi, je vous demande de nobles filles et vous implore avec une sollicitude paternelle qu’aucun de vous ne soit assis pendant des lectures ou des homélies, à moins qu’une faiblesse profonde du corps ne vous y oblige. « Dans les premiers travaux des Saints Pères, une attitude respectueuse lors des offices était un devoir important et sacré. je Dans une telle écriture, il est écrit: « Il faut se tenir debout et ne pas regarder autour de lui, ni s’appuyer contre un mur ou un pilier, ni se tenir avec une canne, ni se déplacer d’un pied à l’autre. » Se tenir devant Dieu et ses saints saints pendant les offices religieux est la seule attitude acceptable pour les fidèles, aussi bien pour ceux qui servent que pour ceux qui prient, car un serviteur est-il assis devant son maître? Les fidèles sont tous des serviteurs du Seigneur , rachetée par son sang (Luc 17: 10; 1 Cor. 6:19, 20). Toute la vie d’un chrétien orthodoxe, selon les Écritures, devrait-elle être une continuité spirituelle de la droiture et de l’attention envers Dieu. L’apôtre Paul a dit: « Veillez, tenez ferme dans la foi » (I Cor. 16:13); » Restez donc debout, vos hanches entourées de vérité (Ephés. 6:14); « Tiens bon dans le Seigneur, mon cher être aimé » (Philippiens 4: 1). Si un chrétien doit toujours veiller spirituellement à son salut, il doit le faire encore davantage lors des services religieux de l’Église, qui servent à l’expression et à l’enrichissement du service quotidien quotidien de Dieu. Si l’esprit de ceux qui servent et qui prient cherche à atteindre le Très Haut, ne lèvera-t-il pas aussi le corps qui lui est soumis? Être debout pendant les offices religieux montre que nous sommes des serviteurs humbles, prêts, attentifs et disposés à servir Dieu. Ce n’est pas sans rappeler le sacrifice de l’Ancien Testament: les fidèles, debout et fatigués pendant les offices, deviennent eux-mêmes symboliquement des offrandes à Dieu, comme le dit l’apôtre: « Présentez à votre corps un sacrifice vivant, saint, acceptable pour Dieu, qui est un service raisonnable » ( Romains 12: 1).