Crac boum hue ! Le PNB US à moins d’1% de croissance maintenant…

« Une dette nationale de 22 000 milliards de dollars et le manque de volonté de maîtriser des dépenses massives rendent les créanciers américains nerveux. »

Crash du PIB: les gouvernements Goldman, Atlanta et NY voient le PIB s’effondrer au 1er trimestre en dessous de 1%

Alors que le marché était ravi jeudi de voir une impression différée du PIB du T4 de 2,6%, bien supérieure au consensus attendu de 2,2%, nous avons averti que « si le T4 était clairement une impression plus forte que prévu, la vraie question est de savoir ce qui se passe au premier trimestre, alors que la plupart des banques et des prévisions à venir s’attendent à ce que le PIB atteigne moins de 1%, ce qui est parfois inquiétant. «

Il y a quelques instants, nous en avons eu la confirmation. Après avoir suivi les dernières données économiques sombres, notamment un ISM manufacturier à son plus bas niveau, un manque dans UMich Consumer Sentiment et une chute record des dépenses personnelles, Goldman a publié son estimation du suivi du PIB au premier trimestre à un dérisoire + 0,9%. Cette prévision, comme l’a dit l’économiste en chef de Goldman Hatzius, « reflète un ralentissement prévu des stocks, une croissance de la consommation plus lente, un recul de l’investissement résidentiel et un ralentissement de quatre dixièmes de la fermeture du gouvernement ».

Ce n’était pas seulement Goldman, car à peu près au même moment, GDP Nowcast de la Fed de New York , qui avait été lancé pour contrer le célèbre indicateur de PIB de la Fed d’Atlanta, s’est effondré de 1,22% la semaine dernière (et de 2,17% il ya un mois), à une étonnante 0,88%, en raison de fortes baisses dans la consommation personnelle, les mises en chantier, les stocks de gros, et autres.

Quant à la Fed d’Atlanta, elle vient également de publier sa dernière prévision de PIB attendue pour le premier trimestre , et c’est un doozy. L’ estimation initiale est à peine positive à 0,3%, à savoir:

L’estimation initiale du modèle GDPNow pour la croissance du PIB réel (taux annuel corrigé des variations saisonnières) au premier trimestre de 2019 est de 0,3% au 1er mars. L’estimation initiale de la croissance du PIB réel au quatrième trimestre publiée par le Bureau of Economic Analysis des États-Unis le 28 février était 2,6%, soit 0,8 point de plus que le modèle définitif GDPNow publié aujourd’hui.

Il semble que la récession des bénéfices du premier trimestre ne soit plus assurée, la plus grande partie de l’économie américaine étant sur le point de se contracter, ne serait-ce que pour un quart seulement. La question est alors de savoir si les tentatives de reflation massives de la Chine ont porté leurs fruits et ont conduit à un rebond de la croissance américaine au deuxième trimestre. Sinon, ce qui devrait devenir la plus longue expansion américaine de l’histoire en juin 2019, sera prématurément mis fin à une récession technique au moment même où Donald Trump était sur le point de créer un nouveau record économique…