La faiblesse militaire US officiellement reconnue !

La faiblesse US officiellement reconnue !

Selon un rapport, l’armée américaine « érodée » pourrait perdre la guerre contre la Russie ou la Chine

Le rapport avertit que le sentiment de « complaisance » sape les efforts pour maintenir la position dominante de l’armée américaine.

L’armée américaine a « perdu son avantage » et pourrait potentiellement perdre une guerre contre la Russie ou la Chine, selon un rapport d’un panel bipartite établi par le Congrès.

Le rapport publié le 14 novembre par la Commission de la stratégie de défense nationale indique que la supériorité militaire des États-Unis s’est « érodée de manière dangereuse » et pourrait subir des pertes inacceptables et d’importantes immobilisations lors de son prochain conflit « .

« Elle pourrait avoir du mal à gagner, voire à perdre, une guerre contre la Chine ou la Russie », a-t-il déclaré, ajoutant que de nouvelles menaces se réalisaient à mesure que l’Iran et la Corée du Nord renforçaient leurs capacités.

La commission a été créée par le Congrès en 2017 pour évaluer la stratégie de défense nationale de l’administration américaine du président Donald Trump. Il est composé de 12 anciens hauts responsables républicains et démocrates.

Les rapports du Congrès et d’autres études mettent souvent en garde contre les difficultés et les faiblesses de l’armée américaine, mais le dernier rapport pourrait susciter des inquiétudes à Washington compte tenu de sa nature bipartisane et de ses conclusions terribles.

Trump a ordonné une refonte majeure de l’armée américaine et a proposé des milliards de dollars de fonds supplémentaires pour soutenir une expansion qui, selon lui, est conçue pour concurrencer la Russie et la Chine.

La commission a déclaré qu’elle était d’accord avec les objectifs de la stratégie, mais elle a averti que Washington n’investissait pas ou ne procédait pas assez rapidement pour mettre la politique en vigueur, ce qui pourrait conduire à une urgence nationale.

« Les États-Unis risquent particulièrement d’être submergés si leurs forces armées étaient obligées de se battre simultanément sur deux ou plusieurs fronts », indique le rapport.

« Les concurrents autoritaires, en particulier la Chine et la Russie », tentaient de maintenir leur influence dans leurs régions et développaient les ressources nécessaires pour projeter la puissance militaire à l’échelle mondiale « , a-t-il averti.

Les menaces posées par l’Iran et la Corée du Nord s’intensifient à mesure qu’elles développent « des armes plus avancées et emploient de manière créative des tactiques asymétriques ».

Le rapport a mis en garde que le sentiment de « complaisance » sape les efforts pour maintenir la position dominante de l’armée américaine dans le monde.

«Les gens sont tellement habitués à ce que les États-Unis réalisent ce qu’ils veulent dans le monde, à savoir l’inclusion militaire, qu’ils ne tiennent pas compte des signes avant-coureurs», a déclaré Kathleen H. Hicks, l’un des commissaires.

« C’est le rouge clignotant que nous essayons de relayer », a ajouté Hicks, un ancien haut responsable du Pentagone sous l’administration du président Barack Obama.

Le panel a déclaré que malgré un budget annuel d’environ 716 milliards de dollars – au moins 10 fois celui de la Russie et quatre fois la taille de la Chine – le développement de la défense américaine est sous-financé, compte tenu des menaces actuelles.

La commission a fourni une liste de 32 recommandations et a invité le Pentagone à indiquer clairement comment il compte vaincre une puissance majeure en temps de guerre.

Parmi les conclusions, il a exhorté la marine à élargir sa flotte de sous-marins et ses forces de transport maritime pour concurrencer la Russie et la Chine.

L’armée de l’air devrait introduire davantage de chasseurs et de bombardiers furtifs à longue portée. L’armée de terre devrait ajouter plus de blindés, de missiles de précision à longue portée, ainsi que des forces de défense aérienne et de logistique.

Le rapport a également appelé les États-Unis à devenir plus compétitifs dans le cyberespace, où des parties de la prochaine guerre pourraient être livrées.

Avec des reportages du Washington Post, Defence News, Axios et Fortune

