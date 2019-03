« Quand la victime de l’agression devenant traîtresse à la narrative aussitôt imposée de son agression… » Philippe Grasset revient sur l’exploitation de l’affaire Finkielkraut et l’antisémitisme instrumentalisé par un pouvoir irresponsable, violent et aux abois

« Quand la victime de l’agression devenant traîtresse à la narrative aussitôt imposée de son agression… » Philippe Grasset revient sur l’exploitation de l’affaire Finkielkraut et l’antisémitisme instrumentalisé par un pouvoir burlesque, pavlovien, violent et aux abois

L’antisémitisme en première ligne

19 février 2019 – L’avocat Gilles William Goldnadel, clairement rangé “de droite” et éventuellement avec une tendance populiste très critique de l’immigration, mais admis dans l’expression médiatique de grande diffusion (essentiellement par Le Figaro et FigaroVox), est présenté comme ceci par rapport aux Gilets-Jaunes et à la polémique en cours autour de l’antisémitisme, – dans des termes qui apprécient d’une façon critique cette situation : « Pour Gilles-William Goldnadel, le mouvement des Gilets jaunes charrie le meilleur comme le pire. Cependant, vouloir tenir l’ensemble des Gilets jaunes pour seuls responsables de la montée de l’antisémitisme relève, selon lui, d’une forme d’hypocrisie et de déni face à la “principale menace islamiste”. »

Il faut bien entendu ajouter que Goldnadel est juif, qu’il ne s’en cache absolument pas, et même qu’il s’appuie de facto là-dessus pour énoncer cette critique du paroxysme actuel (en France pour son cas) de l’alarme contre l’antisémitisme, – après avoir dénoncé objectivement ce qu’il juge comme fondamentalement catastrophique dans l’attitude de l’antisémitisme en général (jusqu’à y voir« la griffe du malin ») :

« Pour parler à présent à la première personne sur ce sujet très personnel, je me suis toujours voulu un juif du réel et non du virtuel. Et les choses que je vais à présent écrire ne sont pas suffisamment dites. La première, c’est que j’ai toujours refusé de voir la question juive instrumentalisée à l’excès, par toutes sortes de gens, ce qu’elle est tout d’abord par un phénomène médiatique névrotique.

» Je soutiens donc, assez seul, qu’il ne me paraît pas de très saine pratique de focaliser sur des faits minuscules pour les rendre, par effet grossissant, Incident Majuscule. Telle a toujours été ma doctrine, qu’il s’agisse d’un graffiti sur une mosquée, une église ou une synagogue, je ne veux pas combler d’aise le graffiteur, ou le twitteur, crétin et inconnu, dont l’œuvre passe ainsi providentiellement à la postérité. »

Le problème dont nous traitons ici est donc, – premier point important, – non pas la question factuelle du “renouveau de l’antisémitisme” (que ce soit ou non le cas) telle qu’elle est énoncée aujourd’hui mais bien la question, bien plus opérationnelle et complètement du domaine du système de la communication, de ce que nous désignerions comme le “renouveau de la manipulation de la question du renouveau de l’antisémitisme”.

Le deuxième point important est de tenter d’écarter l’habituelle attitude de jugement dit “franco-français”, qui n’envisage les problèmes que du point de vue français pour ce qui concerne la France, et de proposer l’extension de la question traitée ici (“renouveau de la manipulation…”) à d’autres pays et espaces concernés, c’est-à-dire en adoptant un point de vue global sinon globalisé, – logiquement au reste, puisqu’il se trouve que le monde est globalisé. En même temps qu’il y a un incident Finkielkraut/GJ/islamiste dans le cadre du “renouveau de la manipulation…”, il y a un incident, sinon une crise, entre la Pologne et Israël dans le même cadre exprimé d’une façon différente.

Troisième point enfin, à relever pour le prendre à notre compte cette idée décrite par exemple par cette remarque de Nicolas Baverez selon lequel lorsqu’il y a “un renouveau d’antisémitisme”, il s’agit en général d’« une pointe avancée de la destruction de la démocratie et de la République ». Nous amenderons ce jugement selon notre responsabilité en l’actualisant dans notre situation crisique selon l’idée que lorsqu’il y a un “renouveau de la manipulation de la question du renouveau de l’antisémitisme”, c’est le signe annonciateur d’une crise au sein de ce que nous nommons “bloc-BAO” ; ou, pour être plus exact, le signe annonciateur d’un nouveau paroxysme de la crise du bloc-BAO (et par conséquent du Système), très active et en constante aggravation depuis au moins 9/11 et certainement 9/15 (2008), et désormais au seuil sinon d’ores et déjà entrée dans une phase hyperactive.

(Dans ce cas, il importe peu de savoir si ce “renouveau d’antisémitisme” est effectif, s’il y a “manipulation du renouveau d’antisémitisme”, etc. Il s’agit d’adopter une approche psychologique et de prendre en compte ce facteur comme une contribution importante à l’évolution de la psychologie dans le sens de la perception de l’aggravation de la situation crisique.)

• En France, donc, la radicalisation du débat sur l’antisémitisme s’est affirmée avec la publication des chiffres (en hausse) d’actes classés “antisémites” pour l’année passée. Il est passé à un registre extrême en se greffant sur l’actualité pressante avec l’“agression verbale” contre Finkielkraut, en marge d’un défilé des Gilets-Jaunes samedi dernier ; agression aussitôt interprétée par les autorités et ses diverses courroies de transmission (par exemple, l’inusable BHL) comme un acte antisémite de tendance d’extrême-droite ; interprétation tout aussitôt assimilée aux GJ eux-mêmes, “officialisant” la thèse développée épisodiquement depuis plusieurs semaines au gré des incidents et manipulations diverses : “GJ = antisémites”.

Cet édifice rapidement mis en place sinon évident par avance selon une réaction standard s’est trouvé aussitôt complètement contredit par la version, c’est-à-dire le témoignage de première main de la victime elle-même, en général très mal vue par ses défenseurs de quelques heures. Cela a fait de Finkielkraut quasi-simultanément à la fois le moyen d’attaquer les GJ et le démenti de cette dynamique : la victime de l’agression devenant traîtresse à la narrative aussitôt imposée de son agression…

La confusion est considérable, surtout à cause de la vitesse avec laquelle (système de la communication oblige) le parti du Gouvernement, de l’Ordre et du Système entend se saisir de toutes les occasions pour discréditer les GJ et bloquer cette crise. Cette réaction qui mesure la préoccupation quasi-pavlovienne du parti macroniste, a effectivement précipité une polémique à la mesure de la confusion, et portant, cette fois c’est l’évidence, sur le “renouveau de la manipulation de la question du renouveau de l’antisémitisme”.