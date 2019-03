Une lectrice défend la tradition…

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous. Je suis persuadée que l’homme du passé était beaucoup plus intelligent que l’homme du présent. Je l’affirme, car je m’intéresse aux cultures traditionnelles, au folklore, à la vie paysanne, et si je lisais Céline, je lisais aussi Giono, dans mon jeune temps, et ils ne décrivaient pas les mêmes personnes. L’imbécile moderne est le résultat de la modernité qui le cultive depuis deux cents ans en le déracinant et en lui offrant du toc clinquant à la place du véritable et du beau qu’il avait. De sorte que les gens, dès le ventre de leur mère, au lieu d’entendre les bruits de la nature et les chants de leurs proches, entendent des bruits mécaniques atroces et de la musique de merde. Ils reçoivent des jouets de merde, vivent dans un environnement de merde, sont branchés dès leurs premiers mois sur des écrans, traînés dans des crèches, j’ai vu tout cela de mes yeux, je suis institutrice à la retraite, et je m’efforçais de leur donner l’héritage qu’on ne leur transmet plus nulle part, le peu que je pouvais faire avait déjà de grands résultats. Et puis, j’ai grandi dans un milieu de petits indépendants et de paysans, c’étaient des gens qui pensaient par eux-mêmes, on les a fait disparaître. Le monde où vivaient nos ancêtres était incomparablement plus beau, plus noble et plus normal, et ils fabriquaient spontanément de la beauté. Je ne dis pas qu’il n’y avait pas d’atrocités ni d’injustices, cela est un autre débat, et il y a sans doute toujours eu une plèbe urbaine, comparable à celle de l’antiquité, du pain et des jeux, ou à celle des tricoteuses révolutionnaires, cette lie qui prend le dessus quand on lui en donne l’occasion. Mais la civilisation bourgeoise industrielle est un événement inédit, qui a engendré une espèce nouvelle d’imbécile hagard, dénoncé par Céline, dont l’antidote était le paysan de Giono.

