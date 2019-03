American shitholes : Michael Snyder fait le point !

Rats, défécation publique et consommation de drogue à ciel ouvert: nos grandes villes occidentales deviennent des trous de l’enfer inhabitables

Presque toutes les personnes qui se rendent dans l’une de nos grandes villes de la côte ouest ont une réaction similaire. Ceux qui doivent vivre dans la dégradation croissante y sont souvent engourdis, mais la plupart de ceux qui viennent en ville pour une visite sont complètement choqués par toutes les ordures, la défécation humaine, le crime et la consommation publique de drogue qu’ils rencontrent. Il était une fois, nos belles villes occidentales faisaient l’envie du reste du monde, mais elles servent maintenant de brillants exemples du déclin croissant de l’Amérique. Les pires régions de nos grandes villes occidentales ressemblent littéralement à des friches post-apocalyptiques, et les hordes de sans-abri zombifiés qui vivent dans ces régions sont trop droguées pour en prendre soin. L’ironie est que ces villes ne sont pas pauvres. En fait, San Francisco et Seattle font partie des villes les plus riches du pays.

Commençons notre discussion en regardant l’épidémie de rats à Los Angeles. Grâce à une hygiène publique extrêmement médiocre, les rats se reproduisent comme des fous et ont même vaincu le Los Angeles City Hall …

Les responsables de l’hôtel de ville de Los Angeles envisagent de déchirer tous les tapis du bâtiment, car des rats et des puces se seraient émeuillés dans ses halls. Le président du Conseil, Herb Wesson, a déposé mercredi une requête visant à mettre en place la métamorphose si nécessaire face à une épidémie de typhus au centre-ville. Wesson a déclaré qu’un employé de la ville avait contracté la maladie bactérienne mortelle au travail, et il exhorte maintenant les responsables à enquêter sur l’ampleur du problème de ravageurs qui sévit depuis longtemps dans les locaux du conseil.

Des gens du monde entier sont attirés par Los Angeles à cause de ce qu’ils ont vu à la télévision, mais c’est vraiment un endroit immonde. Le nombre de sans-abri augmente d’ environ 20% par an , la consommation publique de drogue est apparemment partout et il y a des montagnes d’ordures partout. Inutile de dire que les rats prospèrent dans un tel environnement, et la bataille épique qu’un journaliste de Los Angeles affronte avec des rats a récemment été présentée dans le journal LA Times …

Le côté est, le côté ouest, le nord et le sud, ils sont partout. Si vous êtes un rat, la crise du logement en Californie ne vous a pas encore touché et elle ne le sera jamais.

Chez nous, on aurait dit que les rats avaient des courses de relais au plafond et qu’ils ne portaient pas de baskets. Vos yeux clignotent et vos jambes tressaillent pendant que vous vous endormez, sachant que si la peste revient, vous vivez à un point zéro.

Dans notre jardin, ils dévoraient des têtes de laitue entières. Ils ont détruit ma courge juste avant qu’elle soit mûre et prête à être mangée. Ils ont volé mes tomates, ma coriandre et mes piments d’Anaheim. Est-ce qu’ils embouteillaient leur propre salsa?

Mais ne soyons pas trop durs à Los Angeles, car les mêmes événements se produisent dans les grandes villes de l’ouest du pays.

Par exemple, une infestation massive de rats a récemment forcé les autorités à fermer un campement de sans-abris terriblement crasseux sous un pont à Salem, dans l’Oregon …

Au milieu des ordures, du désespoir humain et de l’angoisse , une femme en pleurs s’apprêta à quitter son dernier lieu de vie comme à la maison sans avoir vraiment la moindre idée de son avenir.

Terry Balow, un agent de liaison de l’Armée du Salut, a vécu les moments les plus sombres de la vie sous un pont: colère, maladie mentale, consommation de drogue et frustration humaine débordant de temps à autre .

Pourtant, c’est une infestation de rats et une préoccupation pour la santé humaine qui ont poussé la ville de Salem à déplacer les campeurs.

« Il a juste grandi et a grandi et a empiré », a déclaré Balow. « C’est plus dur que les gens peuvent imaginer. »

Oui, il y a toujours eu des camps de sans-abri dans ce pays, mais à l’époque moderne, nous n’avons jamais fait face à une situation aussi importante que celle que nous connaissons actuellement .

Plus d’un demi-million d’Américains sont actuellement sans abri et ce nombre ne cesse de croître. Et au fur et à mesure de sa croissance, les communautés seront de plus en plus contraintes de prendre des décisions difficiles.

J’ai hâte de parler de San Francisco, mais avant d’arriver à City by the Bay, prenons note de ce qui vient de se passer à Denver.

Si vous êtes dans la défécation publique, vous serez très heureux d’apprendre que Denver vient de le rendre légal …

Premièrement, l’évidence: le conseil municipal de Denver a voté à l’unanimité en faveur de la dépénalisation d’un certain nombre d’infractions, notamment la défécation en public. Aussi, en urinant en public. Camping sur desterres publiques ou privées sans autorisation. Panhandling. Et se trouvant à travers des emprises publiques, telles que des trottoirs. Le maire démocrate Michael Hancock et les responsables de la ville ont expliqué que les nouvelles ordonnances sont conçues pour protéger les immigrés – légaux et autres – de « conséquences inattendues ». Ces conséquences sont des amendes et des peines d’emprisonnement plus longues, comme il était d’usage dans la plupart des endroits d’enfreindre les normes comportementales. de la société américaine civilisée.

Si seulement les fondateurs de l’Amérique pouvaient nous voir maintenant.

Ils seraient si fiers.

En parlant de défécation publique, San Francisco est devenue mondialement célèbre pour ses piles de crottes humaines qui jonchaient constamment leurs rues. Au cours d’une période de sept jours l’été dernier, 16 000 plaintes officielles au total concernant des excréments humains ont été soumises à la ville.

Bénéficiant d’un si bel environnement naturel et de tant de richesses, San Francisco devrait être un endroit formidable à visiter, mais ce n’est certainement pas le cas.

Quand le journaliste John Stossel s’est rendu récemment à San Francisco, il a été stupéfait par ce qu’il a découvert …

San Francisco est un très bon endroit pour «passer du temps avec une pancarte». Les personnes arrêtées sont rarement arrêtées pour vagabondage, vol à main armée agressive ou pour aller aux toilettes devant leur domicile. En 2015, 60 491 plaintes ont été déposées auprès de la police, mais seules 125 personnes ont été arrêtées. La consommation publique de drogue est généralement ignorée. Une femme nous a dit: «C’est méchant de voir des gens se dresser, juste devant vous. La police ne fait rien à ce sujet! Ils auront quelqu’un pour boire une bière mais passeront devant des personnes utilisant des aiguilles. ”

À San Francisco, ils distribuent des seringues gratuites aux toxicomanes et, selon certaines sources, 5,8 millions de seringues distribuées au total auraient été distribuées en 2018.

C’est beaucoup de seringues.

Ils essaient également de récupérer les seringues afin d’empêcher la propagation de la maladie, mais cela n’a pas été un succès .

Il y a juste un problème – bien, plus d’un – malgré des dépenses un montant supplémentaire de 1,8 million $ l’ an dernier dans le but de récupérer des aiguilles, le San Francisco Chronicle rapporte que le ministère a distribué environ 2 millions de plus seringues qu’il est revenu qui … beaucoup sont lave maintenant dans les rues de l’une des villes les plus riches d’Amérique (avec les excréments de leurs utilisateurs).

Et avec une consommation de drogue si répandue dans le public, il ne faut pas s’étonner que le crime soit complètement et totalement hors de contrôle. Voici plus de John Stossel …

Chaque jour à San Francisco, 85 voitures en moyenne sont cambriolées. «Inside Edition» a effectué un test pour voir combien de temps l’équipement stéréo durerait dans une voiture garée. Leur voiture d’essai a été rapidement cambriolée. Ensuite, l’équipe de tournage a découvert que leur propre voiture avait également été brisée.

On a dit que «comme la Californie, le pays aussi». Et si c’est la direction que prend le reste de la nation, nous avons de graves problèmes.

Lorsque Bill Blain s’est récemment rendu à San Francisco, il a été tellement horrifié par ce qu’il a rencontré qu’il s’est senti obligé d’écrire à ce sujet …

J’espère que mes hôtes américains me pardonneront d’avoir soulevé cette question, mais la misère que nous avons vue dans The City était effrayante . San Francisco a toujours été l’une des villes préférées des États-Unis, mais le degré d’itinérance, de maladie mentale et de toxicomanie constaté lors de ce voyage était vraiment choquant. Marchant autour de SF un dimanche matin et nous avons vu des sites que nous ne pouvions pas croire. Selon Wiki, il s’agit de l’une des villes les plus riches du monde, qui abrite 4 des 10 personnes les plus riches de la planète. J’ai interrogé des amis à ce sujet et ils l’ont écarté. «La ville a toujours attiré les sans-abri à cause du temps clément», «c’est un problème de drogue»… «c’est trop difficile»… «on s’y habitue .. « Eh bien, je n’ai pas. J’ai trouvé assez choquant le nombre de personnes qui dorment sur les trottoirs, l’odeur d’herbe et de drogue impédimentée partout, la crasse, la maladie mentale et la dégradation à quelques mètres du centre financier qui conduit la Silicon Valley. C’est une ville où les démunis semblent être devenus invisibles pour les élites grêles Uber. Nous nous sommes retrouvés à sauter dans l’un des magnifiques trolleybus de la route F pour trouver presque chaque siège occupé par une personne qui traînait autour de ses biens matériels dans un sac en plastique. C’était désespérément triste.

San Francisco a un nouveau maire, et ils vont dépenser des millions en millions de dollars pour nettoyer les rues.

Mais il ne sera pas facile de renverser la situation, car de plus en plus de consommateurs de drogue et de sans-abri se déplacent chaque jour dans la ville …

Et San Francisco est généreux. Il propose aux enfants de la rue des coupons alimentaires, un abri gratuit, des billets de train et 70 dollars par mois en espèces. «Ils offrent toujours des ressources», a déclaré un homme habillé en père Noël. « San Francisco est juste un bon endroit pour sortir. » Ainsi, chaque semaine, de nouvelles personnes arrivent.

Nous aimons penser que nous donnons un exemple positif au reste du monde, mais la vérité est qu’ils se moquent de nous.

L’Amérique est dans un état de décomposition avancée et sa situation empire d’année en année.

Si nous continuons à faire les mêmes choses, nous continuerons à obtenir les mêmes résultats, et pour le moment, rien ne laisse présager que la direction générale de ce pays changera de si tôt.