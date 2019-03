La Hyre tape sur les faux cathos, nous itou… A suivre en lien le père Phillips !

Mais ce sont surtout les cathos qui sont morts, après s’être fait passer pour des grands chefs, viciaires du christ, des « infaillibles » voilà le pape et sa curée (sic)impliqués de près ou de loin dans les partouses homo et satanique vaticanes, dans le trafic d’esclaves sexuelles, dans la pédophilie !!! Et même le nonce à Paris et quoi ? Rien… rien… ah si l’on parle de cathobashing dernièrement, pauvres cathos on souille leur église, à défaut de leur taper dessus (et oui elles sont vides désespérément vides) c’est affreux certes mais les premiers à les souiller leurs églises c’est leur clergé.

Ainsi, il ne se passe rien, rien, les cathos sont bels et bien morts. De vrais fidèles auraient déjà foutu le feu au vatican et massacré toute cette racaille. Mais non rien, c’est le patrimoine qui les intéresse, plus de foi plus de sacrements ni de spiritualité, ne reste que les meubles donc les cibles… Même pas un pauvre petit hashtag # pour se désolidariser de cette éruption de vice dans les hautes sphères cléricales, pas un prêtre pour s’immoler ou claquer la porte, rien, c’est ahurissant.Qui ne dit mot consent.

https://orthodoxe-ordinaire.blogspot.com/2019/03/le-dieu-occidental-est-mort-et-enterre.html?spref=fb&fbclid=IwAR0wBPQ5DuUF7MiRnYG-TjgVOb8uMfHL2gh64shk7yf-JmJ-TJwnbrF4nhk