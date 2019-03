Les trotskistes invoquent Marx et jugent le Donald et sa famille

Le texte est introduit par une citation de Karl Marx, de son livre Les luttes de classe en France : « L’aristocratie financière, dans son mode d’acquisition aussi bien que dans ses plaisirs, n’est que la réincarnation du lumpenprolétariat dans la haute bourgeoisie. »

Et WSWS.org de poursuivre :

« Ce que Marx a décrit, dans son analyse de la corruption de la bourgeoisie en France menant à la révolution de 1848, s’applique encore plus aux États-Unis de 2019, où la bourgeoisie arrive à son rendez-vous avec des bouleversements sociaux et des luttes de classe explosives.

» C’est ainsi qu’un marxiste comprend le spectacle de l’audience de mercredi devant le comité de surveillance de la Chambre, au cours dans lequel Michael Cohen, ancien avocat et “réparateur” (avocat-marron) de Donald Trump pendant plus d’une décennie, a témoigné pendant six heures sur la manière dont lui et son patron ont travaillé, – c’est-à-dire escroqué les impôts et des partenaires commerciaux, intimidé les critiques et annihilé l’opposition aux activités de Trump dans les domaines de l’immobilier, des jeux de casino, de la téléréalité et, éventuellement, de la politique électorale.

» Ce que Cohen a décrit est une version un peu plus dissimulée d’une activité que la plupart des Américains retrouveraient en regardant des films comme The Godfather : Trump en tant que capo di tutti capi, l’autorité incontestée qui doit être consultée pour chaque décision ; les enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric, jouant chacun un rôle important dans l’entreprise criminelle familiale en cours. Allen Weisselberg, CEO de la Trump Organization, société en charge des finances, a été cité à plus de 20 reprises par Cohen au cours de six heures de témoignages, comme l’auteur des mesures prises par Trump pour se soustraire à l’impôt, tromper des banques et ses partenaires commerciaux.

» Cohen lui-même était un exécutant. Selon son propre décompte, il a menacé au nom de Trump au moins 500 personnes en dix ans, notamment des hommes d’affaires, des hommes politiques, des journalistes et tous ceux qui cherchaient à porter plainte ou à obtenir un remboursement après avoir été escroqués par une des entreprises de Trump. L’avocat, aujourd’hui radié, a admis avoir plus d’une centaine de fois procédé à l’enregistrement clandestin sur bandes magnétiques de clients de Trump, parfois avec Trump lui-même.

» Les incidents relatés par Cohen vont de l’enfantillage vaniteux (exercer des pressions sur les collèges fréquentés par Trump et même sur son école de préparation militaire pour ne pas divulguer ses notes ou ses résultats aux tests), au minable (Trump faisant acheter à lui-même un portrait de lui-même pour $60 000 par sa propre fondation “charitable”), à l’effrontément illégal (faire gonfler délibérément la valeur de propriétés qu’il voulait acheter pour sa demande de prêts bancaires, puis réduisant jusqu’à 20 fois cette estimation pour échapper à l’impôt).

» L’une des révélations les plus remarquables de Cohen est que Trump lui-même n’est pas entré dans la course avec l’espoir de pouvoir remporter la nomination républicaine ou la présidence. La “star” milliardaire de la télé-réalité a répété à ses collaborateurs les plus proches que la campagne serait le “plus grand publi-reportage de l’histoire politique”, ce qui ferait une excellente promotion pour “la marque Trump” et ouvrirait des opportunités... »



(…)

« La phrase parle de “Donald Trump” et non des USA, tandis que l’autre partie est désignée normalement et logiquement comme une nation. Cela recouvre une situation qu’on pourrait qualifier d’“explosive” essentiellement par les positions, les pouvoirs, la culture des différents participants au pouvoir US en général, et dans ce cas dans la question des relations avec l’Arabie Saoudite. C’est donc “Trump”, ou disons “la famille Trump” qui traite directement avec l’Arabie. Les seuls intérêts stratégiques qu’elle prend en compte sont ceux d’Israël, le seul but stratégique qu’elle poursuit est la destruction de l’Iran ; le reste se mesure pour elle au volume de business qu’elle parvient à établir dans ses discussions avec les Saoudiens. »

Dedefensa.org