Pourquoi les crétins qui nous dirigent sont obsédés par l’intelligence artificielle (Brandon Smith, 2000 mots de tête)

Brandon Smith : logique luciférienne et intelligence artificielle

Écrit par Brandon Smith via Alt-Market.com,

Il est presque impossible de parcourir les nouvelles du Web ou les médias populaires sans être assailli par de vastes quantités de propagande sur l’intelligence artificielle (IA). C’est peut-être la lubie de mettre fin à toutes les lubies, car elle englobe apparemment presque tous les aspects de l’existence humaine, de l’économie à la philosophie en passant par la sécurité et l’art. Selon les affirmations courantes, l’IA peut faire presque tout et le fait mieux que tout être humain. Et, les choses que l’IA ne peut pas faire, elle le fera éventuellement.

Chaque fois que l’établissement tente de saturer les médias d’un récit particulier, c’est généralement dans l’intention de manipuler la perception du public de manière à produire une prophétie auto-réalisatrice. En d’autres termes, ils espèrent façonner la réalité en racontant un mensonge si souvent que les masses l’acceptent au fil du temps comme un fait. Ils le font avec l’idée du mondialisme comme inévitable, la science factice du changement climatique comme étant «indéniable» et ils le font avec l’IA en tant que nécessité technologique.

Les mondialistes ont longtemps considéré l’IA comme une sorte de Saint Graal dans la technologie de centralisation. Les Nations Unies ont adopté de nombreuses positions et même des sommets sur la question, y compris le sommet «AI For Good» à Genève . L’ONU insinue que son principal intérêt pour l’IA réside dans la réglementation ou l’observation de la manière dont elle est exploitée, mais l’ONU a également des objectifs clairs d’utiliser l’IA à son avantage. L’utilisation de l’intelligence artificielle comme moyen de contrôler des données de masse afin de mieux instituer le «développement durable» est clairement inscrite à l’ordre du jour de l’ONU.

Le FMI est également au courant de la tendance de l’IA, organisant des discussions mondiales sur les utilisations de l’IA en économie ainsi que sur les effets des algorithmes sur l’analyse économique.

La DARPA est depuis longtemps la principale source de développement de l’IA. Le groupe de réflexion militaire et mondialiste injecte des milliards de dollars dans la technologie, faisant de l’intelligence artificielle le centre sous-jacent de la plupart des travaux de la DARPA. L’IA n’est pas seulement sur le radar du mondialiste; ils sont essentiellement le fer de lance de sa création et de sa promotion.

Le désir mondialiste pour la technologie n’est pas aussi simple que certains pourraient le croire. Ils ont des raisons stratégiques, mais aussi religieuses pour placer l’IA sur un piédestal idéologique. Mais d’abord, je suppose que nous devrions nous attaquer à l’évidence.

Dans la plupart des livres blancs écrits par des institutions mondialistes sur l’IA, l’accent est mis sur la collecte de données en masse et la surveillance. Les élites veillent à toujours affirmer que leurs intérêts sont au service du bien public. C’est pourquoi l’ONU et d’autres agences soutiennent qu’elles devraient être les chefs de file en matière de surveillance de la collecte de données en masse. C’est-à-dire qu’ils veulent nous faire croire qu’ils sont suffisamment objectifs et suffisamment dignes de confiance pour gérer les règles de surveillance des données ou pour gérer les données elles-mêmes.

Pour la sécurité du public, les mondialistes veulent une gestion centralisée de toutes les collectes de données, censée nous sauver des sociétés maléfiques et de leur invasion de la confidentialité des données. Bien sûr, la plupart de ces sociétés sont également dirigées par des mondialistes qui remplissent les livres d’événements tels que le Forum économique mondial pour discuter des progrès et des avantages de l’IA. Le WEF a confié à AI le mandat de promouvoir largement AI et de convaincre le monde des affaires et le grand public de ses avantages. Il faut éviter les préjugés contre l’IA …

Nous avons donc ici un autre paradigme faux dans lequel les institutions mondialistes s’opposent aux entreprises en ce qui concerne l’utilisation de l’IA. Pourtant, les sociétés et les institutions mondialistes développent à la fois l’intelligence artificielle et le sentiment favorable. Le public, avec sa méfiance innée envers la boussole morale des entreprises, est censé être convaincu de soutenir les réformes réglementaires de l’ONU comme contrepoids. Mais en réalité, les grandes entreprises n’ont pas l’intention de lutter contre le contrôle de l’ONU, elles le salueront finalement.

C’était l’objectif depuis le début.

L’efficacité réelle de l’IA en tant que moyen d’aider l’humanité est discutable. L’intelligence artificielle concerne principalement les «algorithmes d’apprentissage», ou machines programmées pour apprendre de l’expérience. Le problème est qu’un algorithme d’apprentissage est aussi efficace que les êtres humains qui le programment. En d’autres termes, l’apprentissage n’est pas toujours un processus de cause à effet. Parfois, apprendre est une épiphanie spontanée. L’apprentissage est créatif. Et, dans certains cas, l’apprentissage est inné.

Quand une machine est opposée à un humain dans un système construit sur des règles très simples et concrètes, les machines ont tendance à prévaloir. Un jeu d’échecs, par exemple, est conçu autour de règles strictes qui ne changent jamais. Un pion est toujours un pion et bouge toujours comme un pion; un chevalier bouge toujours comme un chevalier. Bien qu’il puisse y avoir des moments de créativité aux échecs (c’est pourquoi les humains sont encore capables de battre des ordinateurs au jeu à ce jour), l’existence des règles rend l’IA plus intelligente qu’elle ne l’est en réalité.

Les systèmes humains et naturels sont beaucoup plus compliqués que les échecs et les règles ont tendance à changer, parfois sans préavis. Comme le découvre souvent la physique quantique, l’observation de l’univers et de la nature est la seule chose qui soit prévisible, c’est que toutes les choses sont imprévisibles. Comment un algorithme ferait-il dans une partie d’échecs où un pion pourrait soudainement évoluer pour se déplacer comme un chevalier, sans aucun schéma spécifique prévisible? Pas très bien je soupçonne.

Et c’est là que nous entrons dans le noeud de la façon dont l’image de l’intelligence artificielle est en train de se gonfler en une sorte de dieu électronique à moitié assed; un faux prophète.

L’IA est insérée non seulement dans les échecs, mais dans tout. La surveillance de masse est impossible à gérer par l’homme seul; la quantité de données pure est écrasante. Ainsi, l’un des objectifs fondamentaux de l’intelligence artificielle pour les mondialistes est clair: elle vise à rationaliser la surveillance de masse et à l’automatiser. L’intelligence artificielle est censée parcourir les médias sociaux ou le courrier électronique à la recherche de «mots clés» pour identifier les scélérats et les opposants potentiels. Il est également destiné à surveiller l’opinion publique vis-à-vis de problèmes ou de gouvernements spécifiques. Le but est de jauger et éventuellement de « prédire » le comportement du public.

Cela devient plus difficile lorsque nous commençons à parler d’individus. Bien que les comportements des groupes soient plus facilement observés et cartographiés, les individus peuvent être brusques, instables et imprévisibles. La cartographie des habitudes personnelles par l’IA est également importante aujourd’hui. C’est plus visible dans le monde de l’entreprise où le marketing est adapté aux habitudes et aux intérêts des consommateurs. Cela dit, les gouvernements sont également très intéressés par le suivi des habitudes individuelles au point de créer des profils psychologiques pour chaque personne sur la planète, si possible.

Tout se résume à l’idée qu’Amnesty International sera un jour en mesure d’identifier les criminels avant qu’ils ne commettent un crime. En d’autres termes, l’intelligence artificielle est censée devenir un «œil qui voit tout» qui non seulement surveille notre comportement, mais lit également nos esprits comme une force d’identification préalable au crime.

La question n’est pas de savoir si Amnesty International peut réellement nous dire qui est un futur criminel. L’intelligence artificielle est évidemment incapable de prédire avec une telle précision le comportement d’une personne. La question qui se pose est la suivante: l’OMS établit-elle les normes recherchées par Amnesty International pour identifier les «criminels» potentiels? Qui établit les règles du jeu d’échecs? Si un algorithme est programmé par un globaliste, alors AI va étiqueter les anti-mondialistes comme des criminels futurs ou actuels. AI ne pense pas vraiment. AI n’énonce pas le pouvoir de choisir dans ses décisions. AI fait ce qu’il est programmé de faire.

L’obsession mondialiste de l’IA va toutefois bien au-delà de la centralisation et du contrôle des populations. Comme indiqué ci-dessus, il existe un facteur religieux.

Dans mon récent article intitulé «Le luciférianisme: un regard séculaire sur un système de croyance destructrice» , j’ai présenté la philosophie de base du culte mondialiste. Le principe fondamental du luciférianisme est l’idée (ou l’illusion) que certaines personnes spéciales ont la capacité de devenir des «dieux». Mais, cette conviction a des conséquences que je n’ai pas explorées dans cet article.

Premièrement, pour devenir un dieu, il faudrait avoir un pouvoir d’observation total. Cela signifie que vous devez pouvoir tout voir et tout savoir. Un tel objectif est stupide, car tout observer ne signifie pas nécessairement qu’une personne sait tout. Une observation totale nécessiterait une objectivité totale. Les préjugés aveuglent constamment les gens sur la vérité, et les mondialistes font partie des personnes les plus partiales et les plus élitistes de la planète.

Une observation totalement objective est impossible, au moins, pour les humains et les algorithmes qu’ils programment. De la physique à la psychologie, l’observateur affecte toujours l’observé et inversement. Cela dit, je pense que les mondialistes ne se soucient pas vraiment de cette réalité. Il leur suffit de prétendre être des dieux par une surveillance de masse. Ils ne sont pas réellement intéressés par l’atteinte de l’illumination divine ou de l’objectivité.

Deuxièmement, pour devenir un dieu, au sens mythologique ou biblique, il faudrait créer une vie intelligente à partir de rien. Je crois que dans l’esprit des lucifériens, la création de l’IA est la création d’une forme de vie intelligente, plutôt que d’un logiciel. Bien entendu, les lucifériens ont une notion perturbée de ce qui constitue la «vie intelligente».

Comme je l’ai examiné dans mon article brisant et démystifiant l’idéologie luciférienne, l’existence d’archétypes psychologiques inhérents constitue la base de la capacité humaine de choisir ou d’être créatif dans ses choix. L’existence d’une compréhension inhérente du bien et du mal établit le fondement de la conscience humaine et de la boussole morale – «l’âme» si vous voulez. Les Lucifériens argumentent malgré de nombreuses preuves selon lesquelles rien de tout cela n’existe réellement. Ils soutiennent que les humains sont des ardoises vierges, des machines programmées par leur environnement.

Pour comprendre cette idéologie ou ce culte construit sur une théorie vierge, nous devons prendre en compte le fait que les mondialistes présentent souvent les traits de sociopathes narcissiques. Les sociopathes narcissiques à part entière représentent moins de 1% de la population humaine totale; ce sont des personnes qui manquent en fait de toute empathie inhérente ou des outils normaux de la personnalité que nous associerions à l’humanité. Il ne serait pas exagéré de dire que de telles personnes ressemblent davantage à des robots qu’à des personnes.

J’ai aussi théorisé que le luciférianisme est une religion conçue par des sociopathes narcissiques pour des sociopathes narcissiques. C’est une sorte d’outil contraignant ou d’organisation pour réunir des sociopathes en un groupe efficace et mutuellement bénéfique: un club de parasites. Si cette théorie est vraie, alors elle représente quelque chose qui est rarement, voire jamais, abordé dans l’observation psychologique ou anthropologique traditionnelle; l’existence d’une cabale de sociopathes narcissiques conspirant ensemble pour cacher leur identité et devenir des prédateurs plus performants.

Pour résumer, le luciférianisme est le système de croyances parfait pour les sociopathes narcissiques. Ils sont, d’une certaine manière, inhumains. Ce sont des ardoises vierges, dépourvues d’humanité, et ils adoptent donc une religion qui considère cette notion comme « normale ».

Il est donc logique qu’ils considèrent une chose aussi simple et vide que l’IA comme une vie intelligente. Tant qu’ils peuvent être programmés pour agir de manière «autonome» (ce qu’ils semblent considérer comme une sensibilité), leur définition de la vie intelligente est réalisée. L’intelligence artificielle n’a rien d’intelligent lorsqu’il s’agit d’actions morales ou créatrices, mais les sociopathes narcissiques n’en ont aucune idée.

Je laisse les lecteurs avec ceci à considérer; L’année dernière, un programme d’IA a été chargé de créer ses propres œuvres d’art. Le résultat a été très médiatisé et une partie des œuvres d’art a été vendue pour plus de 400 000 $ . Je vous invite à regarder cette œuvre ici si vous ne l’avez pas déjà vue.

D’après ce que j’ai vu, la réaction humaine générale face à cet «art» est que les gens reculent devant l’horreur. Cela ressemble à une étrange récupération d’éléments humains de l’art, mais sans aucune âme. Intuitivement, nous comprenons que l’IA n’est pas la vie. mais pour les mondialistes, c’est la définition même de la vie, probablement parce que l’âme de la création est le reflet de l’âme des créateurs. Tout comme les chrétiens croient que l’humanité a été créée à l’image de Dieu, les lucifériens, dans leur quête de la divinité, ont créé une « forme de vie » qui ressemble peut-être ironiquement à eux.

